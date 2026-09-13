Посочиха най-безопасния вид алкохол, но има условие
Дори умерената консумация носи различни рискове според вида напитка
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Дори умерената консумация носи различни рискове според вида напитка
Хадрозавроидът е тревопасен, живял е преди 70 млн. години
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Актьорът и водещ не спира да качва нови фотоси в нета
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