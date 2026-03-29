Посочиха най-безопасния вид алкохол, но има условие

Не всички видове алкохол влияят по един и същ начин на здравето, а ново голямо проучване поставя виното в по-благоприятна светлина, но с важно уточнение. Данните показват, че умерената му консумация може да е свързана с по-нисък риск, докато други напитки носят по-неблагоприятни ефекти, съобщава Fox News.

Как е проведено изследването

Резултатите са представени от Американският колеж по кардиология и обхващат над 340 000 възрастни британци, проследени в периода 2006-2022 г.

Използвайки данни от UK Biobank, учените анализират въпросници за начина на живот и консумацията на алкохол. Участниците са разделени в четири групи според количеството, което приемат.

За база е използван стандартният еквивалент - около 14 грама чист алкохол, съдържащ се в една чаша вино, кутия бира или шот твърд алкохол.

Виното и по-ниският риск

Анализът показва, че хората, които пият вино в умерени количества, имат с 21% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с тези, които не пият или консумират рядко.

Този резултат обаче идва с важно уточнение - изследването е наблюдателно. Това означава, че се установява връзка, но не може категорично да се докаже, че именно виното причинява по-ниския риск.

Бирата и твърдият алкохол - по-неблагоприятна картина

За разлика от виното, дори ниската консумация на бира, сайдер или спиртни напитки е свързана с повишен риск.

„Дори ниската консумация на твърд алкохол, бира или сайдер е свързана с 9% по-висок риск от сърдечно-съдова смърт“, се посочва в съобщението на Американския колеж по кардиология.

Разликите между видовете алкохол се наблюдават както при ниска, така и при умерена консумация.

Къде е границата на опасността

Най-сериозните рискове се появяват при висока консумация. Хората, които пият повече, са с 24% по-висок риск от смърт по каквато и да е причина.

Освен това вероятността от смърт вследствие на рак се увеличава с 36%, а от сърдечно-съдови заболявания - с 14%.

Изводът от изследването е ясен - не само количеството, но и видът алкохол има значение. Въпреки това границата между потенциална полза и риск остава тънка, а прекомерната консумация неизменно води до сериозни здравни последици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com