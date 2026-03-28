Криза! 32-ма медици напуснаха болница. Спасение или фалит?

Сериозен недостиг на медицински кадри поставя под натиск отделенията във врачанската многопрофилна болница МБАЛ „Христо Ботев“. Общо 32-ма специалисти са напуснали лечебното заведение, като основната причина са по-атрактивни предложения за по-високо заплащане в частна клиника.

На фона на появилите се в общественото пространство спекулации за евентуален умишлен фалит, областният управител на Враца Стефан Красимиров увери, че ситуацията е под контрол и се предприемат мерки за стабилизиране на болницата.

Сред напусналите има трима лекари - кардиолог, микробиолог и специализант по педиатрия, както и 26 медицински сестри, акушерки и лаборанти, плюс трима санитари. Отливът засяга ключови отделения, включително хирургия, интензивно лечение, неврология, нефрология, кардиология, акушеро-гинекологичното и кожното отделение. Тревожна е и дългосрочната тенденция - за последните две години болницата е напусната от над 50 специалисти.

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план. Той предвижда преразпределение на персонала между отделенията и по-голяма взаимозаменяемост на кадрите. Според Красимиров, въпреки затрудненията, пациентите ще продължат да получават необходимата медицинска помощ в държавната болница.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com