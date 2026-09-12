Еболата се разраства: Близо 1000 заразени и 245 жертви в Конго
Особено тревожни са данните за заразените медици
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Особено тревожни са данните за заразените медици
Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора, написа Генералът
Изготвен е кризисен план
По същото време младите медици протестираха в София за по-високи заплати и по-добри условия на труд
Колективното трудово договаряне е вече използван метод и доказано неработещ, смятат те
Предвижда се 13 министри да участват в редовния парламентарен контрол
Признава, че думите на Йорданов са били непремерени и твърде емоционални
Застаряващото население, масовата емиграция и катастрофалният недостиг на медицински кадри създават пропаст
Министрите да се съберат и да намерят решение!
Българските военни медици участват в различни хуманитарни и мироопазващи мисии зад граница
Медиците обсъждали масово напускане
Тържеството се превърна в истински спектакъл, благодарение на ангелския глас на чаровната хасковлийка Памела
Участие взеха множество международни успехи
Растението е познато от традиционната народна медицина като изключително полезно при рани
Били са проведени всички необходими реанимационни мероприятия
Действителните щети за Здравната каса от дейността на обвиняемите достига 5 млн. лева
Болници предупредиха, че няма да могат да осигурят началните заплати
Медиците провеждат отново национален протест в центъра на София
Напрежение в системата
Те ще работят в центрове за извънболнична помощ в морските курорти