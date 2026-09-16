Депутатите решиха за заплати за медиците

Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика отхвърли на първо четене законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители от „Възраждане“.

Четирима депутати гласуваха „за“, против нямаше, а 14 се въздържаха.

Законопроектът беше представен от Георги Георгиев от „Възраждане“. По думите му промените са свързани с протестите на медицинското съсловие и исканията за по-достойно заплащане на труда на работещите във всички нива на здравната система.

Според вносителите ниските възнаграждения са сред основните причини за сериозния кадрови дефицит в здравеопазването. От „Възраждане“ посочиха, че българските медицински сестри и младите лекари са сред най-ниско платените в страната и в Европейския съюз.

Какво предлагат

Законопроектът предвижда лекарите без специалност да получават възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата.

За медицинските сестри, акушерките и останалите професионалисти по здравни грижи се предлага заплатите да бъдат 140% от средната брутна работна заплата.

Предвижда се и по-високо заплащане за нощен труд, както и за придобиване на допълнителна квалификация.

Вносителите предлагат още Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да извършва проверки в лечебни заведения, които не изпълняват новите изисквания.

МЗ: Има подкрепа, но липсват сметки

От Министерството на здравеопазването заявиха, че принципно подкрепят част от предложенията, но обърнаха внимание на липсата на финансов анализ.

Не е посочен и източникът на необходимия допълнителен ресурс, необходим за изпълнението на мерките.

Същият проблем поставиха и от Министерството на финансите. Председателят на комисията Венко Сабрутев обясни, че според финансовото ведомство предложенията ще изискват допълнителни средства, но законопроектът не съдържа необходимата финансова обосновка.

От Министерството на труда и социалната политика не подкрепят промените. Според Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в МТСП, действащата нормативна уредба вече позволява договарянето на по-високи възнаграждения.

По думите му предложените промени в контрола създават и правен проблем, тъй като не може един и същ въпрос да бъде контролиран от две различни институции.

Спор за малките болници

Депутатът Георги Петров от „Прогресивна България“ заяви, че е необходим механизъм за гарантиране на достойно заплащане на медицинските специалисти, но изрази резерви към идеята възнагражденията да бъдат обвързани с процент от средната брутна работна заплата.

Според него една и съща минимална граница може да има различен ефект в София и в малка общинска болница.

По думите му определено възнаграждение може да бъде недостатъчно за големите градове, но непосилно за лечебни заведения в малки населени места, които разполагат с по-ограничени бюджети.

Той предупреди, че това може да задълбочи проблема с недостига на кадри в малките населени места и да насочи още повече млади лекари към големите градове.

Петров посочи още, че според него в здравната система има достатъчно средства, но част от тях се губят заради нарушения и злоупотреби. Той очаква предстоящи промени в системата.