Саудитска Арабия празнува 96 години от обединението си в София

Саудитска Арабия отбеляза своя 96-и Национален ден в София. По повод празника посланикът на Кралството на Саудитска Арабия у нас Н.Пр. Рами Алотаиби събра представители на дипломатическия корпус, държавните институции, бизнеса и обществения живот.

Националният ден се отбелязва ежегодно на 23 септември и символизира годишнината от обединението на Саудитска Арабия под ръководството на крал Абдулазиз бин Абдурахман Ал Сауд през 1932 г.

Тази година празникът идва в период на мащабна трансформация за Кралството. Саудитска Арабия продължава амбициозния си план за изграждане на по-разнообразна икономика, по-динамично общество и по-устойчиво бъдеще. Страната работи за намаляване на зависимостта от петрола, развитие на непетролните сектори, модернизиране на инфраструктурата, насърчаване на иновациите и новите технологии и повишаване на качеството на живот.

„Гордостта ни е в нашата природа“

Официалната идентичност на 96-ия Национален ден е под мотото „Our Pride Lies in Our Nature“ („Гордостта ни е в нашата природа“)​. Слоганът и визуалната идентичност са създадени като общ символ на празника и подчертават връзката между националната идентичност, природното наследство и ценностите на Кралството.

Празникът е и отражение на новия облик на Саудитска Арабия, която през последните години инвестира значителни ресурси в туризъм, култура, развлечения, инфраструктура и технологични проекти. Тези процеси са част от по-широката трансформация, свързана с програмата Saudi Vision 2030.

Поглед към бъдещето

В рамките на Националния ден в различни части на Кралството се провеждат множество културни, обществени и празнични прояви. Те съчетават традициите и историята на страната с нейния стремеж към модерност и глобална конкурентоспособност.

Честването в София е част от дипломатическите прояви, с които Саудитска Арабия отбелязва националния си празник по света.