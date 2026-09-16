Нов удар с цената на газа, рязко поскъпване

“Булгаргаз” ЕАД предлага цена на природния газ за октомври от 44,08 евро за мегаватчас (без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС). Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Това предложение представлява увеличение с 5,96 на сто спрямо утвърдената за септември цена на газа от 41,60 евро за мегаватчас. Доставките на газ от чужбина, които формират ценовия микс за октомври, включват количества по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, както и внос на втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след организиран търг.

Посочената предлагана цена включва компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи, както и за дейността “обществена доставка”. В цената е включен и компонент за покриване на разходите на “Булгаргаз” за съхранение на количества в подземното газохранилище “Чирен”, в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

Предстои КЕВР да разгледа заявлението на газовото дружество на открито заседание, а окончателното решение за цената на газа за октомври да бъде взето на закрито заседание в края на септември. Междувременно, “Булгаргаз” има право към края на месеца да направи обосновано предложение за цена на газа за октомври по-висока или по-ниска от заявената.

Същевременно, според официалната информация, цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия на 15 септември са 81,98 евро за мегаватчас, като поскъпването за седмица е 8,09 процента. В България цената на природния газ на платформата на “Газов хъб Балкан” в сегмента “ден напред” с доставка на 15 септември, е 64,80 евро за мегаватчас. За последната седмица природният газ на “Газов хъб Балкан” е поскъпнал със 7,02%.