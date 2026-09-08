Черните прогнози за газа се сбъднаха. Невиждани цени в Европа

Цените в Европа достигнаха нов тригодишен връх, тъй като търговците бързат да запълнят горивните запаси преди зимния период, чакайки подробности за споразумение между Иран и Оман относно корабоплаване през Ормузкия проток.

Това съобщи Bloomberg.

На 8 септември фючърсите на бенчмарк газ се повишиха с 3,4%, достигайки най-високото си ниво от януари 2023 г.

Агенцията отбелязва, че докато Техеран обяви предстоящо сключване на споразумение, което ще включва временен безопасен маршрут, остава неясно за търговците как САЩ ще реагират на ударите по ирански танкери през уикенда, а рискът от атаки срещу кораби остава висок.

В момента европейските газови складове са запълнени само с 67%, в сравнение със сезонния стандарт от 83%.

По-рано беше съобщено, че Европа в края на август – началото на септември 2026 г., на фона на най-ниските запаси в подземни складови съоръжения (UGS) в историята, е решила да увеличи инжекцията на газ в UGS съоръжения за зимата на най-високите цени за последните четири години.

Средният темп на инжектиране на газ в UGS съоръжения в страните от ЕС в началото на септември е на едно от най-високите нива през последните години.

Анализаторите вече обявиха, че Европа рискува да започне отоплителния сезон с рекордно ниски газови резерви.

Средният темп на попълване на запасите в UGS съоръженията в страните от ЕС през юли беше на едно от най-ниските нива от 2011 г., а през август се ускори само леко.

Като се вземат предвид тези показатели, Европа в традиционното начало на есенно-зимния период може да напълни складовите си съоръжения само с 70-75%, което ще бъде абсолютният минимум за началото на отоплителния сезон в историята.

Темпът на зареждане на складовите съоръжения тази година беше силно повлиян от загубената битка с Азия за свободни обеми на пазара на втечнен природен газ по време на конфликта в Близкия изток, по-високите цени на горивата и екстремната жега през юни и юли.