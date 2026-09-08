Завод за милиони позлатява наше село. Нови работни места

Премиерът Румен Радев направи официална първа копка на новото предприятие на „Адванст Медикъл Кеър“ ЕООД. Бъдещият завод е разположен на територията на Тракия икономическа зона (ТИЗ), в Индустриална зона „Марица“ край село Царацово.

Инвестиционният проект на стойност 7 млн. евро предвижда създаването на 35 нови работни места. Основната дейност на предприятието ще бъде производството на физиологичен разтвор и специализирани медицински консумативи, сред които вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв.

По време на церемонията Румен Радев връчи сертификат за инвестиции на „Адванст Медикъл Кеър“. Той определи събитието като силен знак за доверието на местния бизнес в правителствените политики:

"Това е силен знак, че българските предприемачи започват да вярват истински в последователността на политиките на нашето правителство, защото ние сме заложили ясно, че за нас най-важните инвеститори са българските. На това място ще израсне завод с изцяло български инвестиции, в една стратегическа област – здравеопазването."

Премиерът припомни, че в момента физиологичните разтвори за българските болници се доставят от хиляди километри, и подчерта, че сектор „Здравеопазване“ е от стратегическо значение за правителството.

Заводът ще бъде изграден върху собствен поземлен имот с площ от 18 707 кв. м., посочва БТА. Първият етап на проекта включва изграждането на административна сграда и производствено хале с обща площ от 5200 кв. м.

Според информация от „Тракия икономическа зона“, в предприятието ще бъдат инсталирани модерни технологични решения, сред които:

Автоматизирани и роботизирани пълначни и опаковъчни линии;

Затворени системи за дестилация на вода;

Системи за смесване на лекарствени продукти.

Производството на „Адванст Медикъл Кеър“ ще бъде насочено както към нуждите на българския пазар, така и към клиенти от Европейския съюз и Република Сърбия.

Очаква се предприятието да бъде въведено в експлоатация през 2027 г., а достигането на пълния му производствен капацитет е планирано за 2029 г.

От „Тракия икономическа зона“ коментираха, че това е инвестиция, която създава нови производствени възможности в България, разкрива работни места и допринася за развитието на фармацевтичната и медицинската индустрия в страната.