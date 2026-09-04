Пулев атакува бюрокрацията: Бизнесът трябва да чака по-малко

По-малко бюрокрация, по-кратки срокове и по-предвидима среда за бизнеса поставя като основна цел вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той проведе работни срещи с работодателските организации, на които бяха набелязани конкретни промени за ограничаване на административната тежест.

Предложенията трябва да бъдат обобщени и приоритизирани, а част от тях да бъдат внесени като законодателни промени в Народното събрание още през следващите седмици. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията може да стане и пилотна институция за прилагането на принципа на мълчаливото съгласие.

Не искаме поредната реформа на хартия

„Основният ни ангажимент като правителство към бизнеса е да подобрим диалога с институциите и да създадем по-качествена и предвидима среда за правене на бизнес. Разчитаме на вашата обратна връзка и на практични, работещи предложения“, заяви Пулев пред представителите на работодателските организации.

По думите му целта е всички предложения да бъдат консолидирани и превърнати в конкретни законодателни решения. „За административна реформа се говори от години. Има планове, има стратегии, виждали сме какви ли не опити в миналото. Нашата визия е да не повтаряме грешките от миналото, а да бъдем максимално практически ориентирани“, посочи министърът.

Срещите с бизнеса са част от по-широката подготовка на реформата. Преди тях вече са проведени разговори с министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и други административни структури.

По-кратки срокове и по-малко документи

Работодателските организации са поставили на масата конкретни проблеми, които според тях забавят инвестициите и ежедневната работа на компаниите. Сред предложенията са съкращаване на административните срокове, намаляване на броя на изискваните документи, електронизация на услугите и по-широка дигитализация на процесите.

Бизнесът настоява още за обслужване на едно гише и за възможност все повече административни услуги да се получават без физическо посещение в съответната институция. Обсъдена е и по-добра оперативна съвместимост между държавните регистри, така че компаниите да не бъдат принуждавани да предоставят многократно информация, с която администрацията вече разполага.

„Идеята е да съберем обратната връзка от всички заинтересовани страни, да идентифицираме конкретните дефицити и да приоритизираме мерките още в началото на процеса. След това трябва да действаме последователно - с ясни срокове, конкретни законодателни промени и измерим ефект“, заяви Пулев.

Министерството ще тества мълчаливото съгласие

Сред най-съществените обсъждани промени е по-широкото използване на принципа на мълчаливото съгласие. При него липсата на произнасяне на администрацията в определен срок може при конкретно уредени случаи да се приема като съгласие, вместо бизнесът да остава блокиран в очакване на решение.

„Искам да използвам Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията като пилотна платформа за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие. Трябва да получим обективна обратна връзка от индустрията - конкретно къде има дефицит и кои процеси могат да бъдат подобрени“, заяви вицепремиерът.

Предложенията на работодателските организации ще бъдат обработени и подредени според приоритетността им. След това правителството ще пристъпи към необходимите административни и законодателни действия.

Промените влизат в парламента до седмици

Пулев обяви, че конкретни предложения трябва да стигнат до Народното събрание още през следващите седмици. Основните направления ще бъдат облекчаването на срокове и регулации, премахването на ненужни административни изисквания и подобряването на комуникацията между бизнеса и институциите.

„Нашата цел е административната реформа да има реално отражение върху индустрията - да облекчим срокове, регулации и административни тежести и да създадем по-добра бизнес среда“, подчерта министърът.

Според него резултатът не трябва да се измерва по броя на приетите планове и стратегии. „Държавата трябва да бъде партньор и двигател на икономическия растеж, а не спирачка“, заяви Пулев.