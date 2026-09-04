Политика

ДПС се регистрира за президентските избори в ЦИК

Документите за регистрация бяха предоставени от Искра Михайлова, Халил Летифов, Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти

ДПС се регистрира за президентските избори в ЦИК
04 сеп 26 | 13:06
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Григор Атанасов

ДПС се регистрира в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври с подписите на 7222 избиратели.

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Документите за регистрация бяха предоставени на ЦИК от зам.-председателите на партията Искра Михайлова и Халил Летифов и депутатите Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти.

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От приемането на Конституцията на Р България през 1991-ва година, досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция.

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Автор Григор Атанасов

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