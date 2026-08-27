Фатима Йълдъс: За ДПС образованието е основен национален приоритет

За ДПС образованието е основен национален приоритет и изисква целенасочена държавна подкрепа и гъвкава нормативна рамка, която да отговаря на нуждите на обществото. Това заяви народният представител от ДПС Фатима Йълдъс от парламентарната трибуна на Народното събрание.

Изказването ѝ беше публикувано от ДПС на официалната страница на партията във Facebook.

„За ДПС образованието е основен национален приоритет, изискващ целенасочена държавна подкрепа и гъвкава нормативна рамка, която да отговаря на нуждите на обществото“, посочва Йълдъс.

По думите ѝ предлаганите промени в Закона за висшето образование са насочени към осигуряване на по-голяма социална предвидимост и модернизация на държавната администрация.

Законопроектът предвижда още държавни стипендии да получават студентите в редовна форма на обучение, приети на места, субсидирани от държавата.