Костадинов вдигна тревога за Шипка преди голямата годишнина

„Възраждане“ настоява за обществено обсъждане на проекта за реставрация и реконструкция на Паметника на свободата на връх Шипка. Костадин Костадинов постави темата в декларация от парламентарната трибуна и предупреди, че започващите дейности могат да ограничат достъпа до паметника за продължителен период.

Според партията ремонтът може да продължи до три години, а още догодина предстои отбелязването на 150 години от Шипченската епопея. Костадинов настоя обществото да знае как точно ще се работи и как ще бъде гарантиран достъпът до мястото.

„Въпреки предвидените строителни дейности ще направим всичко по силите си, за да може българският народ достойно и тържествено да отбележи предстоящите бележити годишнини“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Той отправи и критика към начина, по който през последните години е бил организиран достъпът до върха. „Нищо, че вече се опитваха няколко пъти последните години да правят всичко възможно, за да осуетяват достъпа на българите, особено на 3 март, до Паметника на свободата“, каза Костадинов.