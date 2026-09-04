Голямата промяна в туризма тръгва от Несебър

Изсветляването на краткосрочните наеми може да донесе повече средства за въздушна свързаност и реклама на България като туристическа дестинация. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на среща с туристическия бранш в Несебър, проведена съвместно с регионалния министър арх. Иван Шишков.

Двамата поставиха на масата и дълго отлагания въпрос за инфраструктурата на Слънчев бряг, както и първия пакет от реформи в туризма, който трябва да бъде реализиран през 2027 г. В създадения Съвет за реформи в туризма вече се работи по повече от 50 конкретни предложения.

Всички краткосрочни наеми в една система

Една от основните промени е включването на всички обекти за краткосрочно настаняване в Единната система за туристическа информация. Така държавата и общините трябва да получат по-реална представа за броя на туристите и за действащите места за настаняване, а събираемостта на туристическия данък да се увеличи.

„Постигането на тази прозрачност ще доведе до много по-голяма събираемост на туристическия данък“, заяви Димитров. Той подчерта, че целта не е просто да бъдат събрани повече пари, а те отново да работят за сектора.

„Тези средства трябва да се върнат обратно в туризма. Те трябва да се използват за въздушна свързаност или реклама, което ще доведе до развитие на дестинациите“, каза министърът.

Слънчев бряг може да получи нов модел за инфраструктурата

Сериозна част от срещата беше посветена на пътищата, алеите и ВиК мрежата в Слънчев бряг. Регионалният министър Иван Шишков предлага пътната инфраструктура, която сега е собственост на „Слънчев бряг“ АД, да бъде прехвърлена на община Несебър. ВиК инфраструктурата пък трябва да премине към дружеството, което отговаря за водоснабдяването и канализацията.

„В момента има дисбаланс - бизнесът плаща данъци на общината, а „Слънчев бряг“ АД е собственик на инфраструктурата“, посочи Шишков. Според него е необходимо ясно разграничаване кой притежава и кой поддържа отделните елементи на курорта, а дружеството да бъде освободено от нетипични дейности, включително паркирането, чрез които в момента се осигуряват средства за поддръжка.

Очакването е подобна промяна да позволи още през следващия сезон курортът да изглежда по-добре и отговорностите за състоянието му да бъдат ясно разпределени.

Инфраструктурата влиза директно в качеството на почивката

„Инфраструктурата е определяща за качеството на туристическата услуга. Важно е да се поддържат пътищата, алеите и ВиК инфраструктурата, от които зависи нормалното функциониране на курортите“, заяви Димитров.

Срещата в Несебър е втората от поредицата „Курорти и инфраструктура“, организирана съвместно от министерствата на туризма и регионалното развитие. В дискусията участва и председателят на „Български ВиК холдинг“ Венелин Шъков.

Първите пет законови промени идват през 2027 г.

Министърът представи пред бизнеса и работата по реформата в туристическия сектор. Първият пакет включва пет законодателни промени и трябва да бъде реализиран през 2027 г.

Работата се координира чрез Съвета за реформи в туризма, в който участват държавата, общините и бизнесът. Към момента се разработват над 50 конкретни предложения, които засягат различни проблеми в сектора.

Събитията да излязат от пика на сезона

Друг акцент е удължаването на активния туристически период. Димитров настоя рекламните и културните събития в регионите да не бъдат концентрирани само в най-силните летни седмици, когато хотелите и курортите така или иначе са пълни.

„Много се надявам чрез срещите с кметовете рекламните събития за популяризиране на регионите да се правят в крилата на сезона. Така ще можем реално да го удължаваме“, заяви той.

Идеята е повече събития да се организират през пролетта и есента, когато могат да привлекат допълнителни туристи, да удължат заетостта на хотелите и ресторантите и да дадат по-дълъг период на работа за местния бизнес.