Саудитска Арабия скръцна със зъби на Иран

Саудитска Арабия обяви петима служители на иранското посолство в Рияд, включително военното аташе, за персона нон грата, с искане незабавно да напуснат кралството заради атаки на неговата територия.

Това съобщи Министерството на външните работи на Саудитска Арабия.

"Кралство Саудитска Арабия е уведомило военния аташе на Иран, неговия асистент и още трима служители на дипломатическата мисия за необходимостта да напуснат кралството в рамките на 24 часа, обявявайки ги за персона нон грата", подчерта министерството в социалната мрежа Х.

Рияд подчерта, че продължаващите удари на Иран по територията на кралството, гражданските обекти и дипломатическите щабове са нарушение на международните харти, принципите на добросъседство, Пекинското споразумение, както и резолюцията на Съвета за сигурност на ООН.

По-рано и Катар изгони служители на иранския военен аташе от страната, обвинявайки Ислямската република в нарушаване на принципите на добросъседство.

