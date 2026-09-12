Какъв човек ни праща Тръмп
Холдър слага край на чисто кариерните дипломати, които идваха у нас
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Холдър слага край на чисто кариерните дипломати, които идваха у нас
Гони дипломатите
И каква е причината за този ход
Инициативата, подкрепена от Чехия, е част от нов набор от санкции, изготвяни от Брюксел
Групата тръгва по покана на кмета на Сапарева баня
За нов кръг от преговорите между двете държави съобщи руският външен министър Сергей Лавров
Днес е ден за прослава на Бога - 100-годишнина от освещаването на патриаршеската катедрала
Русия отрече да е замесена в тези случаи
Форин офис също така призова за "пълно и прозрачно разследване" на смъртта на Навални
САЩ не подкрепят никой от кандидатите на президентските избори в Тайван
За 2024 г. бюджетът на МВнР се е увеличил с над 13 млн. лв.
Разглежда се включително установяване на временно правителство с подкрепата на ООН
Въпреки всичко посолството остава на разположение
Напрежение
За първи път почетни консули влизат в кулинарния формат
По-рано този месец Норвегия заяви, че експулсира 15 служители на руското посолство
Скандалът трещи
Германия нанася удар, а руснаците обещават реципрочни действия
Туристическо сдружение настоява за решителна намеса на българските дипломати
Дипломатите в чужбина имат намерение също да се включат в протеста