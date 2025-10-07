ЕС с тежък удар за руски дипломати

Готвят тежък удар за Русия.

Правителствата на ЕС се споразумяха да ограничат пътуванията на руски дипломати в рамките на блока в отговор на нарастването на опитите за саботаж, за които разузнавателните агенции твърдят, че често се водят от шпиони, действащи под дипломатическо прикритие. Това съобщи Файненшъл Таймс.

Спонсорирани от Москва разузнавателни агенти са обвинени в ескалация на провокациите срещу държавите от НАТО - от палежи и кибератаки до саботаж на инфраструктурата и нахлувания с дронове - в това, което службите за сигурност на ЕС наричат ​​координирана кампания за дестабилизиране на европейските съюзници на Киев.

Инициативата, подкрепена от Чехия, е част от нов набор от санкции, изготвяни от Брюксел в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Пакетът изисква единодушна подкрепа, за да бъде приет. Унгария, последната страна, която се противопостави на мярката, е оттеглила ветото си според двама души, запознати с преговорите.



Правното приемане обаче може да бъде забавено от спор относно предложението на Австрия за включване на друга мярка, която би премахнала санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, за да компенсира банката Райфайзен за щетите, които е трябвало да плати в Русия.

Посланици от поне дузина други столици заявиха миналата седмица, че не могат да подкрепят пакета, ако предложението на Австрия бъде включено, съобщиха официалните лица. Допълнителни разговори ще се проведат в сряда, 8 октомври. Разузнавателните агенции на ЕС твърдят, че руските шпиони, представящи се за дипломати, често управляват активи или операции извън приемащите си страни, за да избегнат по-добре контраразузнавателното наблюдение.

"Те са командировани на едно място, но работят на друго", каза висш дипломат от ЕС, позовавайки се на разузнавателни доклади. "Разузнавателните служби на приемащата страна знаят какво правят, но ако те преминат границата, може да е по-трудно за тази страна да ги следи."

По-специално, чешкото правителство лобира за ограничения от май миналата година. Прага забрани на редица руски дипломати, заподозрени в подпомагане на разузнавателни дейности. Стотици обаче все още са акредитирани в съседна Австрия и оттам могат законно да преминават границата с Чехия. Ян Липавски, министърът на външните работи на Прага, посочи, че ограниченията са необходими за възстановяване на реципрочността. Няма "Шенген за Русия, така че няма смисъл руски дипломат, акредитиран в Испания, да идва в Прага, когато си поиска, добави той. По думите му трябва да се прилага строга реципрочност при издаването на краткосрочни дипломатически визи съгласно Виенската конвенция.

През 2014 г. Чехия претърпя една от най-тежките руски саботажни атаки на територията на ЕС, когато експлозии в склад за боеприпаси във Врбетице убиха двама души. Прага приписа атаката на агенти от руската агенция за външно разузнаване ГРУ.

