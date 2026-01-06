Експлозии край президентския дворец във Венецуела. Какво се случва

Екшън във центъра на столицата на Венецуела, Каракас.

Серия от силни експлозии разтърсиха по тъмно центъра на столицата на Венецуела, Каракас. Те бяха чути близо до президентската резиденция, пише БЛИЦ.

Очевидци съобщават, че са чули стрелба и огън от противовъздушната отбрана в града, съобщава La Patilla.

„Жителите на квартали, съседни на двореца Мирафлорес, съобщиха за силни експлозии, което показва използването на късоцевни оръжия и активиране на противовъздушен огън около периметъра на президентската резиденция“, съобщава медията.

В интернет се разпространиха кадри, показващи въоръжени мъже по улиците на Каракас. В небето над венецуелската столица се виждат проблясъци.

Според предварителни съобщения в медиите, системите за противовъздушна отбрана на града са били активирани, след като в небето е бил засечен неизвестен летателен обект. Той е прелетял над ограниченото въздушно пространство на правителствения комплекс в Каракас.

Според медийни съобщения, обектът, забелязан в небето, вероятно е бил дрон. Той е бил забелязан непосредствено преди серия от експлозии във венецуелската столица.

Досега правителствени служители или военни не са публикували официално изявление, обясняващо произхода на експлозиите.

Медиите също така съобщават, че експлозиите са довели до затварянето на магазини и офиси в Каракас поради ситуацията със сигурността.

Според BNO News е възможно да е имало няколко дрона над Каракас. Към момента на публикуване обаче нямаше окончателна информация.

Този инцидент се случва на фона на период на нестабилност във Венецуела след военната операция на САЩ за залавяне на президента Николас Мадуро и съпругата му.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com