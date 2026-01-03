Извънредно! Експлозии във Венецуела, самолети над Каракас ВИДЕО

Силни експлозии във венецуелската столица Каракас в ранните съботни часове, предаде Ройтерс. Южната част на града, близо до голяма военна база, е останала без електричество.
Забелязани са военни самолети, предава Ройтерс.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обещавал сухопътни операции във Венецуела на фона на усилията за оказване на натиск върху президента Николас Мадуро да напусне поста си, включително разширени санкции, засилено военно присъствие на САЩ в региона и повече от две дузини удари по кораби, за които се твърди, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море.
BREAKING:— Grim (@MadWokeNews) January 3, 2026
The US has launched a significant number of airstrikes against Venezuela.
Multiple locations across the country are experiencing targeted attacks on important military assets. pic.twitter.com/BkVFl1KZir
