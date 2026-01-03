Свят

Извънредно! Експлозии във Венецуела, самолети над Каракас ВИДЕО

Забелязани са военни самолети

03 яну 26 | 9:14
Мира Иванова

Силни експлозии във венецуелската столица Каракас в ранните съботни часове, предаде Ройтерс. Южната част на града, близо до голяма военна база, е останала без електричество.

Снимка: Асошиейтед прес

Забелязани са военни самолети, предава Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обещавал сухопътни операции във Венецуела на фона на усилията за оказване на натиск върху президента Николас Мадуро да напусне поста си, включително разширени санкции, засилено военно присъствие на САЩ в региона и повече от две дузини удари по кораби, за които се твърди, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море.

Автор Мира Иванова

Коментирай
2 Коментара
анонимен
преди 1 час

межд организации оон сс межд наказ съд спят дълбок сън как може тези бандити да нападат суверенна страна непрекъснато търсят поводи за воини оръжие и печалби а във венецуела има и петрол

Бай Васил
преди 1 час

Това е този, който се биеше в гърдите очакваше да получи Нобеловата награда за мир!

