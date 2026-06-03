Какъв човек ни праща Тръмп

Доналд Тръмп номинира за посланик на САЩ в България Дъглас Холдър.

Изпращането му в България слага край на чисто кариерните дипломати, които пребиваваха у нас, като за първи път идва изключително подготвен човек, минал както през частния бизнес, така и през много нива на висшата администрация. Убеден републиканец, близък до Тръмп, той е изкачвал поредица от стъпала на законодателния орган, участвайки активно в ключовоопределящи органи и комисии.

Дъглас Холдър е изключително реномиран републикански политик, който служи в Камарата на представителите на щата Флорида между 2006 и 2014 г., представлявайки райони в Сарасота Коунти. Той влиза в политиката през 2006 г., като инвестира близо 400 000 долара собствени средства и печели първичните избори, а след това и общите. По време на кариерата си успява да спечели доверието на избирателите с преизбиране и постепенно се утвърждава като част от бизнес крилото на Републиканската партия във Флорида.

В законодателната си дейност той се фокусира върху бизнес регулации. В щатския парламент Холдър заема ключови позиции в комисии, включително като председател на Комисията по регулаторни въпроси и председател на икономическа и туристическа подкомисия. Член е бил и на комисии по етика, и за избори.

По време на кариерата си Холдър получава подкрепа от ключови бизнес и индустриални организации във Флорида, включително и от Търговската камара във Флорида, Индустриалната асоциация във Флорида и съюзът на малкия бизнес NFIB, както и от застрахователни и строителни индустрии.

След 2014 година Дъглъс Холдър развива лобистка кариера и става съосновател на лобистката фирма The Legis Group в Талахаси. Регистрираните лобистки клиенти на фирмата са: Allegiant Air, American Cancer Society Cancer Action Network, Dan Marino Foundation, ARC Broward, City of Pompano Beach, Chapters Health System, както и множество местни и здравни организации.

Той подкрепя също така по-строги щатски имиграционни мерки, енергийни и застрахователни реформи.

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