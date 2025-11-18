Мохамед Бин Салман влиза в Белия Дом. Голямото завръщане

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман прави окончателното си завръщане на политическата сцена във Вашингтон.

Един от най-влиятелните мъже в света и стратегически партньор на Тръмп, саудитският принц влиза днес в Белия дом за първи път от 7 години.

Последното му посещение в Съединените щати през 2018 г. бе помрачено от убийството на саудитския критик Джамал Хашоги в Истанбул, но оттогава двустранните отношения със Съединените щати бяха постепенно възстановени, а Тръмп направи първото си чуждестранно посещение във втория мандат именно в Рияд. Там обяви инвестиция от 600 милиарда долара, която саудитците ще инвестират в американската икономика.

Кралска програма

Белият дом подготвя кралска програма за визитата - посрещане на Южната морава, разговори в Овалния кабинет, подписване на споразумения и обяд в кабинетната зала, последвана от официална вечеря в Източната зала, организирана от първата дама.

Според The Washington Post членове на Конгреса на САЩ, официални лица и представители на големия бизнес също ще присъстват на него.

Въпреки че Мохамед бин Салман е де факто глава на Саудитска Арабия, той формално не е държавен глава. 89-годишният крал Салман остава номинален държавен глава, но именно престолонаследникът наблюдава вътрешната и външната политика на страната като премиер, провеждайки мащабната програма „Визия за Саудитска Арабия – 2030“.

Саудитското държавно издание Ал Арабия вече написа, че повишаването на нивото на протокола може да се възприеме като политическо послание от Вашингтон, особено като се има предвид, че през последните 20 години никой от регионалните лидери не е бил удостоен с подобно посрещане.

Според анализатори от Вашингтонския институт за близкоизточна политика, посещението е част от стратегията на Рияд да ребрандира кралството и да го позиционира като значима сила с независима външна политика.

Двамата се очаква да подпишат десетки документи, свързани с инвестиции и сътрудничество в областта на отбраната, сигурността и ядрената енергия, но и с изкуствения интелект.

Гаранции за сигурност в Близкия Изток

Очаква се двамата лидери да финализират няколко споразумения за сътрудничество, включително пакт за отбрана, които бяха обсъдени по време на посещението на Тръмп в региона през май.

В навечерието на визитата американският президент съобщи, че Вашингтон ще продаде изтребители F-35 на Саудитска Арабия. Рияд е поискал 48 самолета.

Многомилиардната сделка би означавала значителна промяна в политиката, която потенциално може да промени военния баланс в Близкия изток.

Принц бин Салман също така ще иска да сключи споразумение за сигурност, което е поне толкова добро, колкото това, което Тръмп подписа с Катар, прогнозираха западни анализатори.

Вашингтонският институт за близкоизточна политика също отбелязва, че саудитският престолонаследник вероятно ще потвърди принципното си съгласие с 20-точковия мирен план на Тръмп за Газа.

Въпреки че Саудитска Арабия не възнамерява да участва в създаването на международна стабилизационна сила в ивицата Газа, анализаторите смятат, че кралството все още може да играе значителна роля в изпълнението на няколко елемента от плана на Тръмп, по-специално демилитаризацията на ивицата Газа и изключването на Хамас от власт.

Дигитални технологии и изкуствен интелект

Друга ключова тема за обсъждане ще бъде сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и дигиталните технологии. Както отбелязва базираният във Вашингтон Институт за Близкия изток, Саудитска Арабия насочва "значителни финансови ресурси, стратегически инвестиции и огромни енергийни резерви, за да се позиционира като централен възел на глобалната екосистема на изкуствения интелект“.

Нещо повече - посещението на MbS във Вашингтон идва седмици след конференцията Future Investment Initiative в Саудитска Арабия, наречена "Давос в пясъците", на която присъстваха шефовете на най- големите американски компании - JPMorgan, Goldman Sachs и BlackRock, както и китайският вицепрезидент Хан Джън.

Ден след преговорите в Белия дом, в четвъртък, във Вашингтон ще се проведе инвестиционен форум, който се организира съвместно от Министерството на инвестициите на Саудитска Арабия и Американско-саудитския бизнес съвет.

