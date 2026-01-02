Рокада на върха в Украйна. Зеленски с ключово решение

Рокада на върха в Украйна. Президентът Володимир Зеленски е предложил на шефа на военното разузнаване Кирило Буданов да заеме поста на началник на президентския кабинет, предаде "Ройтъерс".

В социалната си мрежа X Зеленски посочи, че "в този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурност на Украйна, както и върху дипломатическата пътека на преговорите, а Администрацията на президента ще служи предимно на изпълнението на тези задачи на нашата държава".

Впоследствие Кирило Буданов обяви, че е приел предложението на Зеленски да бъде началник на президентския кабинет.

Припомняме, че поста на началник на кабинета на Зеленски се освободи, след като в края на ноември 2025 година Андрий Йермак подаде оставка след акцията на Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното антикорупционно бюро на Украйна и обиските в дома и офиса му.

