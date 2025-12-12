Сензационно! Това ли е датата, на която Украйна влиза в ЕС

Предвидено е Украйна да се присъедини към Европейския съюз до 1 януари 2027 г. съгласно мирния план, обсъждан като част от преговорите за прекратяване на дългогодишния руско-украински конфликт, водени от Съединените щати, съобщи в петък "Файненшъл таймс", позовавайки се на източници, запознати със съдържанието на документа.

Най-новият проект на мирно предложение за Украйна, което е бил договорен от американски и украински представители с подкрепата на Брюксел, призовава за влизане на страната в ЕС до 1 януари 2027 г., ход, който би пренаписал правилата за присъединяване към единния блок, отбелязват източниците на финансовото издание.

Методът на ЕС за приемане на нови членове, основан на заслуги, би бил "преобърнат" от този кратък срок, тъй като Киев все още не е завършил правилно дори една от трудните 36 фази на присъединяване, отбелязва финансово издание.

Малко след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., Украйна подаде молба за присъединяване към ЕС и беше приета като официален кандидат четири месеца по-късно.

До неотдавна Русия многократно отхвърляше кандидатурата на Украйна за присъединяване към блока, напомня "Файненшъл таймс", цитирано от БНР.

Неназовани официални лица, подкрепящи членството на Украйна в ЕС, заявиха, че включването на този процес като част от мирно споразумение би направило членството на Киев свършен факт, тъй като Брюксел би сметнал, че не може да провали мирния процес, като се противопостави на бързия срок на приемане.

Подкрепата на САЩ за този ход би означавала също така, че президентът Доналд Тръмп би могъл да нареди на унгарския лидер Виктор Орбан, който досега забавяше процеса на присъединяване на Украйна, да оттегли ветото си и да позволи на Киев да започне напредъка си през процеса на политическо одобрение.

Ден по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в Киев, че той и екипът му от преговарящи са "оформили подхода си към някои точки в съответствие с факта, че Украйна в бъдеще ще бъде член на Европейския съюз".

"Въпросът за бъдещото членство на Украйна в ЕС зависи до голяма степен от европейците – и всъщност и от американците. Защото ако постигнем споразумение, уточняващо кога Украйна ще стане член на ЕС, американците, като страна по това споразумение, ще направят всичко възможно, за да не може европейският ни път да бъде блокиран от други в Европа, върху които те имат влияние", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com