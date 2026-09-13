Сензационно! Това ли е датата, на която Украйна влиза в ЕС
Преговорите за прекратяване на дългогодишния руско-украински конфликт, водени от Съединените щати, продължават
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Преговорите за прекратяване на дългогодишния руско-украински конфликт, водени от Съединените щати, продължават
Сред темите на разговор са били разширяването на ЕС
България изпълнява изискванията за присъединяване към еврозоната
Говори Десислава Николова
Говори Преслав Райков
Говори Зорница Русинова
Целевата дата за присъединяването към еврозоната е 1 януари
Следва да бъдат предприети конкретни действия
Съобщението направи в телевизионни интервю румънският премиер Марчел Чолаку
Това е повторение на антибългарската кампания и истерия от последните години
Докладите за България са значително положителни, страната ни изпълнява три от четирите цифрови критерии, заложени в Договора за функциониране на Европ...
Днес започнаха същинските преговори за присъединяване на Украйна към ЕС
България се стреми към изпълнение на Маастрихтските критерии, но е време и те да бъдат преосмислени, посочи вицепрезидентът
При присъединяване към Шенген само по въздух и вода икономическите ползи за страната ни няма да бъдат големи
Марейд Макгинес на среща с Николай Денков и Асен Василев
Актуализирана е Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването
Путин повтори позицията си, че нахлувайки в Украйна Русия е спасила нейните жители
Но няма да влезем толкова скоро, колкото ни се иска
В следващите два месеца има няколко ключови срещи, свързани с присъединяването
Не трябва да бъдат поставяни нови условия за присъединяване на РСМ към ЕС