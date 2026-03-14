Eксплозията в еврейско училище в Амстердам е умишлена, заяви кметът

Експлозия в еврейско училище в Амстердам е била „умишлена атака срещу еврейската общност“, заяви кметът на нидерландската столица.

Фемке Халсема съобщи, че нощният взрив е причинил ограничени щети по външната стена на училището в квартал Бойтенвелдерт. Няма данни за пострадали.

„Това е страхлив акт на агресия срещу еврейската общност“, заяви кметът и добави, че Амстердам „трябва да бъде място, където евреите могат да живеят безопасно“.

Премиерът Роб Йетен заяви, че „в Нидерландия не трябва да има място за антисемитизъм“.

Охраната около еврейските институции вече е била засилена, след като в петък бе извършен предполагаем палеж на синагога в Ротердам.

