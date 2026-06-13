Царят на дълга. Тръмп превърна 6-те си фалита в милиарди и власт

Името на Доналд Тръмп от десетилетия е синоним на златни кули, висок лукс и милиарди. Зад бляскавата фасада на имотния магнат обаче се крие една от най-интригуващите финансови хроники в американския капитализъм с историята на неговите 6 корпоративни фалита. Тръмп често обича да изтъква, че просто е използвал законите в своя полза, но зад всеки банкрут стои драматична история на прекомерен риск, огромни дългове и залози на ръба на бръснача. На критиките за агресивното взимане на заеми той гордо всеки път отговаря: “Аз съм царят на дълга!”, но винаги държи да подчертае, че: “Аз лично никога не съм фалирал!”.

Първият му банкрут е в Меката на американския хазарт Ню Джърси и Атлантик Сити. Годината е 1991, а перлата на неговата корона - мегаказиното “Тръмп Тадж Махал” затъва в дългове само година след пищното официално откриване. За да избегне пълната си катастрофа

Тръмп е принуден да обяви фалит

и да прехвърли 50% от собствеността на гневните нему кредитори в замяна на по-ниски лихви по кредитите му.

Тежката кредитна вълна обаче вече е заляла империята му и процесите са необратими. Година по-късно през 1992 г. следват 2 нови светкавични фалита. Казиното “Тръмп Плаза Хотел” капитулира пред огромен дълг от 550 милиона долара и месеци по-късно легендарният му хотел “Плаза” в Ню Йорк, който е личният трофей на Тръмп в Манхатън, също обявява несъстоятелност, защото е натрупал над половин милиард борчове. Магнатът губи управлението над хотела, но успява да спаси и да запази името си върху емблематичната сграда.

Четвъртият голям срив в бизнес живота на Доналд Тръмп настъпва през 2004 г., когато конгломератът му “Тръмп Хотели и Казино Резортс”

потъва под тежестта на 1,8 милиарда долара пасиви

Компанията е преструктурирана, Тръмп намалява личния си дял, но хазартният му бизнес продължава да кърви. Така се стига до петия фалит през 2009 г. с преименуваната холдингова компания “Тръмп Ентъртейнмънт Ризортс”, провокиран от голямата световна финансова криза същата година.

Шестият и последен епизод от корпоративната финансова драма на Тръмп се разиграва през 2012 г. Тогава казиното “Тръмп Марина” е продадено на безценица, а самата компания за пореден път официално търси съдебна защита от кредитори, слагайки край на една бурна фалитна ера в живота на милиардера.

Тези 6 фалита обаче така и не успяват да съсипят Доналд Тръмп, защото

той се дистанцира умело от корпоративните си загуби

Те обаче остават в историята като напомняне, че в големия бизнес пътят от позлатения трон до съдебната зала за фалити често е на една грешна инвестиция разстояние. Днес Тръмп е учебник за това как 6 банкрута могат да се превърнат в милиарди и във власт, а главият герой в тези бизнеснеуспехи - в икона на капитализма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com