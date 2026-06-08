Израел отвърна на удара, Тръмп тропна по масата

Войната ескалира: Израел заяви, че е ударил цели в Западен и Централен Иран, след като е прихванал ирански ракети. Иран, междувременно, заяви, че е отмъщение за израелските удари срещу Бейрут . Израел също така твърди, че е прихванал ракета от Йемен, дом на подкрепяните от Иран хуси, при първия подобен инцидент, докладван от април насам.

Израелската армия обяви тази сутрин, че Иран отново е изстрелял ракети срещу страната, предаде Франс прес.

"Преди малко израелската армия идентифицира ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. Отбранителните системи са задействани, за да (неутрализират) заплахата", се казва в изявлението, публикувано в Телеграм.

Журналисти от АФП чуха експлозия в Йерусалим малко след обявяването на въздушната тревога.

Според американски служител, Доналд Тръмп е казал на премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни мерки срещу Иран. Президентът също е заявил пред Fox News, че „ не е доволен“ от ударите срещу ливанската столица .

"Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме споразумението, което САЩ ще договори с Иран", заяви в интервю за “Файненшъл таймс“, публикувано снощи, американският президент Доналд Тръмп, защото Тръмп “решава”.

“Той няма никакъв избор”, подчерта Тръмп. По-рано снощи американският президент проведе телефонен разговор с Нетаняху, съобщиха израелски медии, цитирани от Ройтерс.

Преди това той каза, че ще каже на израелския лидер да не отвръща на иранските удари, след като Техеран изстреля залп от ракети срещу израелски цели в отговор на вчерашната атака срещу предградия на Бейрут, съобщи американското издание “Аксиос”.

Иран заяви, че всяко дългосрочно мирно споразумение с Вашингтон ще зависи от спазването на примирието в Ливан, където Израел нахлу през март в преследване на подкрепяните от Иран бойци на “Хизбула”, които атакуваха с ракети и дронове Израел през границата в знак на солидарност с Техеран.

Вчера Израел нанесе удари в района на Бейрут за първи път, откакто САЩ обявиха план за примирие за Ливан миналата седмица.

Израелската армия по-късно каза, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран и противовъздушната ѝ отбрана ги е прехванала. Засега няма информация дали има нанесени щети в Израел.

“Това със сигурност няма да помогне на преговорите”, коментира Тръмп по “Фокс Нюз”. “Това, което ще предложа на Иран е - изстреляхте ракетите си, достатъчно. Върнете се на масата за преговори и сключете споразумение”.

Запитан за израелското нападение срещу Бейрут по-рано през деня, той каза: “Не съм доволен от това”.

Това беше първата иранска атака срещу Израел от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.

Израелските военни са нанесли удари по ирански площадки за изстрелване на ракети земя-земя и инфраструктура, несвързани с енергийния сектор, според посланика на Израел в Съединените щати Йехиел Лайтер, след като Иран е изстрелял балистични ракети по Израел.

„Никоя уважаваща себе си държава в света не би толерирала подобна атака, нито пък Израел“, каза Лайтер в X.

По-рано Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че извършват удари срещу това, което определиха като военни цели в централен и западен Иран. Съобщени са експлозии в няколко ирански града.

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