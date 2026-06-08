Иран държи света за заложник? Скритата стратегия зад преговорите с Тръмп

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп търси начин да отвори отново Ормузкия проток и да ограничи ядрените амбиции на Иран, на пръв поглед изглежда, че Вашингтон и Техеран водят обичайни преговори.

В действителност обаче двете страни може да участват в два напълно различни преговорни процеса.

Вашингтон обикновено разглежда преговорите с Иран през призмата на силата. Техеран ги вижда през призмата на притежанието.

Съединените щати се стремят да принудят Иран да се съобрази с исканията им чрез икономически натиск и санкции. Иран, от своя страна, се опитва да накара САЩ да отстъпят, след като вече е придобил нещо ценно и отказва да го върне, казва в анализа си Брет Макгърк от CNN. Брет Макгърк е анализатор по глобални въпроси на CNN и автор на редовна колонка за абонатите на медията, в която предлага уникален поглед „от първо лице“ към ключови международни събития и преговори, базиран на личния му опит и участие в тях.

Дилемата на преговарящия за заложници

Два пъти през последното десетилетие участвах в продължителни преговори с Иран за освобождаването на американски заложници, държани в печално известния затвор „Евин“ в Техеран.

Преговорите за заложници обезсмислят предимствата на силата. Иран разбира това отлично. Именно затова Техеран многократно използва заложници като разменна монета в отношенията си със САЩ още от Ислямската революция през 1979 г.

Като дипломат, представляващ най-могъщата държава в света, аз не разполагах с нищо, което да преодолее дисбаланса на масата за преговори. Моите събеседници притежаваха нещо, което искахме – хора – и щяха да го задържат, докато не бъдем готови да платим достатъчно висока цена.

Силата имаше по-малко значение от притежанието.

Освен чрез операция за освобождаване на заложниците със сила, Вашингтон нямаше друг избор, освен да плати договорената цена.

Времето работеше в полза на иранците. Те не изпитваха особена спешност. Стратегията им беше да чакат, докато заложниците страдат, а натискът върху Вашингтон за освобождаването им нараства.

По този начин влиянието на Иран се увеличаваше с времето – и те отлично знаеха това.

Козът на Тръмп: замразените активи

През септември 2023 г. САЩ постигнаха споразумение с Иран за освобождаването на петима американци, неправомерно задържани в затвора „Евин“. Преговорите продължиха месеци наред.

Пробивът дойде, след като САЩ се съгласиха да освободят няколко иранци, осъдени след съдебен процес в американски затвори, както и да прехвърлят 6 милиарда долара от Южна Корея в Катар.

Средствата бяха държани в специални ограничени сметки, достъпни за Иран единствено за хуманитарни сделки, които не попадат под санкции. Иран настояваше парите да бъдат преместени от Сеул в Доха, където щеше да има по-лесен достъп до тях.

Като част от сделката САЩ създадоха механизми за контрол чрез Министерството на финансите, за да гарантират, че средствата няма да бъдат използвани за забранени цели и ще се харчат само за несъкционирани стоки.

Като част от екипа, координирал това сложно споразумение, тогава обясних неговите предимства в интервю за журналиста от „Вашингтон пост“ Джейсън Резаиан. Самият той беше бивш заложник, когото успяхме да освободим десет години по-рано след продължителни преговори.

Три седмици по-късно, на 7 октомври 2023 г., „Хамас“ уби 1200 израелци и отвлече 251 заложници. Върховният лидер на Иран публично приветства атаките, докато те се случваха.

Вашингтон реагира, като отново блокира достъпа до средствата в Катар – положение, което остава непроменено и до днес.

Същият сценарий

Днес Иран изглежда прилага същата логика, но в много по-голям мащаб.

Неговият заложник вече не е американски гражданин.

Това е една от най-важните икономически артерии на света.

Ормузкият проток обработва приблизително една пета от световната търговия с петрол. Иран фактически контролира достъпа до него чрез заплахи, използване на ракети и дронове, както и чрез създаването на това, което определя като нов ирански механизъм за контрол на преминаването.

За Иран това е въпрос на притежание.

Сега той държи нещо, което САЩ – а и останалият свят – искат. И няма да го отстъпи, докато Америка не плати цена, която Техеран смята за достатъчно висока.

В очите на иранските власти Ормузкият проток се е превърнал в най-ценния „заложник“, който някога са притежавали.

Тази логика беше ясно демонстрирана в интервюто на CNN с Мохсен Резаи – военен съветник на новия върховен лидер на Иран.

Интервюто предизвика у мен неприятни спомени от разговорите с ирански служители по сигурността по време на преговорите за заложници.

Резаи заяви, че протокът ще остане затворен, докато Вашингтон не освободи 24 милиарда долара замразени ирански активи.

„Трябва да ги освободите“, каза той. „Ако Тръмп приема преговорите сериозно, тези 24 милиарда долара са тест за доверие. Това е тест, който Америка трябва да издържи.“

Формулата му е проста: дайте ни парите и ще получите това, което искате и което ние притежаваме.

Сумата, която Резаи изисква, включва и 6-те милиарда долара, които бяха в центъра на сделката за заложниците през 2023 г.

Това е показателно.

За Иран сегашните разговори изглеждат като поредни преговори за заложници – само че този път заложникът е световната икономика, а първоначалното искане е четири пъти по-голямо.

Ограниченията на американското влияние

Администрацията на Тръмп се опитва да обърне ситуацията чрез собствен икономически натиск.

Чрез блокиране на иранския петролен износ и ограничаване на достъпа до пристанищата на страната, Тръмп се стреми да създаде разходи, които да надхвърлят ползите, които Техеран смята, че може да извлече от продължителното противопоставяне.

Стратегията изглежда логична.

Икономическите последици за Иран ще се задълбочават през следващите седмици и месеци. По повечето показатели страната е на ръба на икономически колапс, съпроводен от хиперинфлация и загуба на милиарди долари приходи, необходими за изплащане на държавните заплати.

Но икономическите трудности и страданията на обикновените иранци вероятно няма да повлияят на новите лидери в Техеран.

Резаи представлява твърдолинейното ядро на Ислямската република, а неговият светоглед изглежда все по-влиятелен в иранското ръководство. Същото важи и за Ахмад Вахиди – новия ръководител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който претендира да контролира достъпа до протока.

Именно тези хора днес вземат решенията.

В неделя Иран извърши първата си ракетна атака срещу Израел след примирието от началото на април, което беляза нова ескалация след седмици на преговори.

Техеран изглежда вярва, че Тръмп няма да издържи макроикономическия натиск върху света по-дълго, отколкото Иран може да издържи американската блокада.

Многократните уверения на Тръмп, че споразумение е близо, може само да затвърждават убеждението на Иран, че американският президент се нуждае от сделка много по-спешно, отколкото самият Техеран.

От военна гледна точка САЩ все още могат да се опитат да наложат контрол и да гарантират свободното корабоплаване през протока.

Подобен опит вече беше направен чрез операцията „Проект Свобода“, която продължи само един ден.

Възможно е да бъде предприет нов опит – Тръмп вече намеква за вариант „Проект Свобода Плюс“ – но Иран заплашва да отвърне дори ако американската блокада просто остане в сила.

Докато във Вашингтон въпросът е кога може да бъде постигнато споразумение чрез посредници и обмен на послания, в Техеран въпросът е много по-прост:

Дали Тръмп ще плати цената, която те искат?

Това е класическата логика на преговорите за заложници.

За Вашингтон вариантите остават същите, както и през последните седмици.

Първият е да издържи – да се опита да надживее макроикономическия натиск и растящите цени на горивата, докато икономическите проблеми в Иран постепенно се задълбочават и достигнат някаква бъдеща и несигурна точка на пречупване.

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