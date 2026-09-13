Голям спор може да взриви сделката на Тръмп с Иран
Касае замразените ирански активи
Следете всички новини, анализи и коментари за Замразени Активи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Касае замразените ирански активи
Анализ на CNN разкрива ключови моменти в преговорите
Вашингтон търси механизъм за компенсации към съюзниците си в Залива след нова военна заплаха
Техеран. Първи транш от 500 млн. долара от замразените западни банкови активи получи обратно Иран, пише "Взгляд", като се позовава на иранския министъ...
Той е на стойност 500 млн. долара