Пасторите на Тръмп. Духовният кабинет

Пола Уайт е до президента от първия му мандат, Франклин Греъм твърди, че опитът за атентат е променил световния лидер

Докато светът следи политическите битки на Доналд Тръмп, зад вратите на Белия дом действа влиятелен кръг от евангелистки пастори и религиозни лидери, които от години са сред най-близките му съветници. Те се молят с него, защитават го публично и мобилизират милиони вярващи американци в негова подкрепа. Някои дори са категорични, че Бог е спасил Тръмп по време на опита за покушение през 2024 г. и му е отредил специална мисия за бъдещето на Америка. Така около президента се оформя своеобразен „духовен кабинет“ – мрежа от влиятелни проповедници, която играе ключова роля не само за религиозния му образ, но и за политическата му сила сред консервативните християни. От телевизионната проповедничка Пола Уайт до Франклин Греъм и най-известните евангелистки лидери в страната, тези духовни съюзници превърнаха Тръмп в безспорния фаворит на религиозната десница и в един от най-подкрепяните от християнските среди президенти в съвременната американска история.

Повече от половината бели евангелисти в САЩ са съгласни с твърдението, че Бог е избрал Тръмп за президент заради политиката, която провежда. За тях той не е просто политик, а човек със специално предназначение. Показва, че държи на ценностите, в които вярват.

Самият Тръмп неведнъж подхранва тези представи. В свои изказвания той дори се определя като „избраният“. Това още повече засилва убеждението на религиозните му поддръжници, че той изпълнява пророческа роля.

Извън официалните събития в Белия дом, изпълнени с молитви, религиозни песни и речи, възниква въпросът дали някой от тези духовници е достатъчно близък до президента, за да му оказва истинска пастирска подкрепа.

Най-близо до тази роля изглежда е Пола Уайт-Кейн.

Паула Уайт-Кейн, на 58 години, е популярна американска телевизионна евангелистка, авторка и пастор. Тя е най-известна с ролята си на духовен съветник на Доналд Тръмп по време на първия му мандат и с лидерството си в „Град на съдбата“, християнска мегацърква в Апопка, Флорида.

Паула служи като един от най-видните му евангелски поддръжници, а през 2017 г. е назначена за духовен съветник на президента.

Тя познава Тръмп от 24 години и е наясно с неговите духовни влияния – сред които телевизионният проповедник Джими Суагарт и певецът Бил Гейтър. Редовно се е молила с него, включително преди решението му да навлезе в политиката.

Уайт-Кейн неведнъж е защитавала президента след негови гафове по религиозни теми и дори го е съветвала да представя вярата си като личен въпрос.

„Той е много чувствителен към Бога“, каза тя в интервю за CBN News. „Силно е привлечен от Божието присъствие. Защитава хората на вярата и разбира колко важна е тя като основа.“

По време на среща в Овалния кабинет Уайт-Кейн забелязала две позлатени фигурки на херувими, които наскоро били поставени там по желание на президента.

„Нали ангелите те пазят и бдят над теб?“, попитал я Тръмп.

„Отговорих му: „Добър избор, господин президент“, разказва тя.

През февруари 2025 г. Белият дом обяви, че Уайт-Кейн се завръща като старши съветник в новосъздадената Служба по въпросите на вярата към Белия дом (White House Faith Office), превръщайки се в една от най-близките религиозни фигури до президента.

Уайт-Кейн работи рамо до рамо с Дженифър Корн, която ръководи службата по въпросите на вярата в Белия дом.

По думите ѝ, всеки път когато се среща с президента, той задава един и същ въпрос: „Как са моите пастори, как са моите свещеници, как са моите равини?“

Корн е работила и в първата администрация на Тръмп като специален помощник в Белия дом, след като преди това се е занимавала с комуникация и връзки с испаноезичните общности.

През 2016 г. Тръмп укрепва връзките си с консервативните християнски среди чрез създаването на Evangelical Executive Advisory Board – консултативен съвет, който трябва да го подпомага по теми, важни за евангелските християни и други вярващи американци.

Оттогава религиозните му съюзи постепенно се превръщат в един от ключовите елементи на политическата му стратегия.

През май 2025 г. администрацията създаде и Комисията за религиозна свобода (Religious Liberty Commission), в чиято орбита попаднаха редица влиятелни духовници, сред които и пасторът Джак Греъм. Част от консултативните структури около комисията включват представители на различни християнски деноминации, което допълнително затвърди ролята на религиозните лидери в политическата екосистема около Тръмп.

За мнозина религиозни консерватори Тръмп е важен не толкова заради личната си набожност, колкото заради политическата си полезност. Често той е сравняван с библейския цар Кир – владетел, който не принадлежи към избрания народ, но служи като инструмент за изпълнението на по-висша мисия. В този прочит Тръмп е възприеман като защитник на каузи като ограничаването на абортите, религиозната свобода, консервативните съдебни назначения, подкрепа на традиционния брак и подкрепата за Израел.

Тръмп сам търси молитва

Посещаващите Белия дом пастори разказват, че президентът често л ично ги кани на индивидуални молитви.

Франклин Греъм споделя пред „Christianity Today“, че отношенията му с Тръмп са по-скоро приятелски и че избягва да бъде от хората, които непрекъснато се опитват да му дават съвети.

„Понякога, когато сме заедно, той просто се обръща към мен и ме моли да се помоля. Той е този, който го инициира“, казва Греъм.

Тази необичайно близка връзка между президента и влиятелните евангелистки лидери продължава да бъде една от най-отличителните черти на политическия феномен Доналд Тръмп – човек, който успя да превърне религиозната десница в един от най-верните си съюзници.

Според Франклин Греъм опитът за покушение срещу Доналд Тръмп по време на предизборен митинг в град Бътлър, щата Пенсилвания, е променил президента.

„Усещам духовна интуиция, когато съм около него“, казва Греъм.

Самият Тръмп неведнъж е заявявал, че вярва, че е бил спасен от Бога. След покушението той каза, че е бил „спасен от Бог, за да направи Америка отново велика“. По време на Националната молитвена закуска през февруари президентът призна: „Вярвах в Бог и преди, но сега чувството ми е много по-силно.“

Греъм избягва да говори колко често се среща с Тръмп.

„И двамата сме много заети. Не искам да се увличам в политическите игри на Вашингтон. Опитвам се да стоя далеч от тях“, казва той. „Ако имам нещо да му кажа, искам то да бъде духовно. Не искам да се занимавам с политика.“

Наследството на Били Греъм

Да бъдеш „пастор на президентите“, както беше известен бащата на Франклин – легендарният Били Греъм – е деликатна роля.

Пасторите около Тръмп рядко говорят за коректив или критика към президента. Те виждат своята мисия основно като насърчаване, защита и подкрепа.

Сред най-гласовитите защитници е пасторът на First Baptist Dallas Робърт Джефрес, който редовно защитава Тръмп по телевизионни канали и радиостанции.

Когато епископът Мариан Едгар Бъде призова Тръмп по време на молитвена служба след встъпването му в длъжност да „прояви милост към хората, които се страхуват“, Джефрес присъстваше в залата.

По-късно той атакува епископа в социалните мрежи, заявявайки, че думите ѝ са били посрещнати с „осезаемо отвращение“.

От презвитерианец до евангелист

Като дете Тръмп е бил част от в First Presbyterian Church в квартал Джамайка на Ню Йорк.

По-късно посещава Marble Collegiate Church, където проповядва известният пастор и автор на книги за самоусъвършенстване Норман Винсънт Пийл.

По време на първия си президентски мандат Тръмп посещаваше църковни служби само от време на време. Сред тях бяха великденска литургия в епископална църква край Мар-а-Лаго през 2017 г. и богослужение в McLean Bible Church през 2019 г.

През 2020 г. той казва на духовната си съветничка Пола Уайт-Кейн, че вече не се определя като презвитерианец, а като неденоминационен християнин.

Според наблюдатели тази промяна се дължи именно на силното влияние на евангелистките пастори, които са сред най-ревностните му политически поддръжници.

„Ти си избран съд”

Сред тях е и известният проповедник Джентезън Франклин, ръководител на мегацърквата Free Chapel в щата Джорджия.

Преди изборите Франклин казал на Тръмп: „Ти си избран съд.“

След една от молитвите си за президента той написа в социалната мрежа X:

„Винаги е чест да се моля за Доналд Тръмп. Никога не свиквам с това.“

Той благодари и на Пола Уайт-Кейн за достъпа до вътрешния кръг на президента.

По време на великденските събития Франклин лично благодари на Тръмп:

„За нас е чест да представляваме милиони вярващи в цялата страна, които никога няма да получат такава възможност. Не сте длъжен да правите това. Твърде зает сте. Но искаме да ви благодарим.“

Вътрешният кръг на Белия дом

Пола Уайт-Кейн продължава да съчетава религиозни послания и политическа подкрепа.

„Обещания дадени, обещания изпълнени“, написа тя във Facebook по повод великденските инициативи на Белия дом.

Само седмици по-рано тя предизвика спор, след като заяви, че християните могат да отключат свръхестествени благословии чрез отбелязването на Пасха.

Сред редовните гости в Овалния кабинет и сред най-близките до Тръмп религиозни фигури са още: Джак Греъм; Самуел Родригес; Тони Суарес; телевизионният проповедник Марк Бърнс; християнският изпълнител и активист Шон Фойхт; консервативният лидер Гари Бауър; евангелисткият автор Дейвид Бартън.

Не всички вярващи са на негова страна

Въпреки силната подкрепа от евангелистите, отношенията на Тръмп с религиозните общности не са безоблачни.

През първите месеци от новата му администрация той влезе в конфликт с евангелски, католически и протестантски организации заради политиките си по отношение на бежанците, имиграцията и съкращаването на международната хуманитарна помощ.

Тези критични гласове обаче отсъстваха от великденските вечери и молитвени служби в Белия дом.

Когато Тръмп излезе на трибуната за необичайно кратка реч, той обобщи отношенията си с религиозната десница така: „Подкрепата, която получавам от евангелските християни и от хората на вярата като цяло, е невероятна. Наистина вярвам, че е безпрецедентна.“

Влиянието на Пийл

Доналд Тръмп не изгражда религиозната си идентичност чрез сложни богословски концепции, а чрез необичайна смесица от позитивно мислене, философия на личния успех и стратегически съюзи с влиятелни религиозни лидери. В основата на този светоглед стои пасторът Норман Винсънт Пийл, чието учение оказва трайно влияние върху бъдещия президент. Именно Пийл венчава Тръмп при първия му брак и години наред остава една от най-значимите духовни фигури в живота му.

Тази близост между власт и религия обаче предизвиква и сериозни спорове. Критиците твърдят, че структурите около Белия дом и Службата по въпросите за вяра предоставят привилегирован достъп предимно на религиозни групи, които са политически близки до администрацията, и по този начин размиват традиционната граница между църква и държава.

Християнската подкрепа за Доналд Тръмп от години озадачава както анализатори, така и част от религиозните среди в САЩ. На пръв поглед президентът трудно се вписва в традиционния образ на консервативния християнски лидер – три пъти женен, милиардер, телевизионна знаменитост с демонстративно луксозен начин на живот и дълга история от политически и лични скандали. Срещу него бяха повдигнати обвинения, преживя два импийчмънта и неведнъж се оказваше в центъра на съдебни и морални противоречия. Въпреки това милиони евангелисти и консервативни вярващи продължават да го подкрепят твърдо, виждайки в него не толкова образец на лично благочестие, колкото политически защитник на техните ценности, религиозна свобода и визия за Америка.

Затова въпросът не е само кои духовни лидери стоят до Тръмп. По-важният въпрос е каква роля играе религията в неговия политически проект. За поддръжниците тя е източник на морална легитимност и обществена мобилизация. За критиците – инструмент за влияние върху държавната политика.

И именно в това напрежение между вяра и власт се крие една от най-интересните характеристики на феномена „Тръмп“.

Критиците специалисти

Не всички богослови и религиозни мислители обаче гледат с възторг на близостта между Доналд Тръмп и евангелистките среди. Израелският философ Ади Офир вижда в част от реториката на белите християнски националисти своеобразна „политика на чистотата“, в която Америка е представена като обсадена крепост, а мигрантите, либералите и други групи са описвани като заплаха за нейната идентичност. Според него символичен пример за това е сравнението между библейските стени на Йерусалим и граничната стена, която Тръмп обещаваше да изгради по границата с Мексико.

Американският теолог Майкъл Хортън пък определя т.нар. „християнски тръмпизъм“ като смесица от три влиятелни идеи – американската изключителност, конспиративните теории за глобални заплахи срещу страната и т.нар. „евангелие на просперитета“, според което материалният успех е знак за Божие благословение. По думите му около Тръмп се е формирала своеобразна култура на политическа лоялност, в която религиозната вяра и култът към личността често се преплитат.

Историкът Джон Фиа също предупреждава, че част от влиятелните евангелистки лидери са изоставили традиционното християнско недоверие към политическата власт. Според него фигури като Пола Уайт, Франклин Греъм, Робърт Джефрес и други известни проповедници са се превърнали в своеобразни „придворни евангелисти“, които използват авторитета си сред вярващите, за да убеждават паството си, че Тръмп заслужава подкрепа въпреки многобройните скандали около личния му живот.

Критиците твърдят, че в тези среди несъгласието често се наказва. Като пример се посочва реакцията срещу авторите от евангелисткото списание Christianity Today, които по време на първия мандат на Тръмп публично подкрепиха процедурата по импийчмънт срещу него и бяха подложени на остра критика от стотици религиозни лидери.

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