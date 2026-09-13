Пасторите на Тръмп. Духовният кабинет
Религиозни водачи са сред най-близките съветници на държавния глава
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Религиозни водачи са сред най-близките съветници на държавния глава
Това съобщи Нова телевизия, позовавайки се на Областния кризисен щаб.
Бургас. Частна занималня в Бургас обучава деца в религия без знанието на родителите им, съобщи Нова ТВ. Майкитеи бащите разбрали случайно, че децата...
Варна. Евангелистите от Варна, които представляват протестантската общност в града, имат идея за изграждане на знаков монумент – символ на града. Т...