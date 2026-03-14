Клетка с храна и последно сбогом. Още едно трагично лице на войната

Войната в Иран взема неочаквани и жестоки жертви в съседните емирства. Докато хиляди чужденци панически напускат Дубай, по улиците на мегаполиса остава една мълчалива армия от изоставени домашни любимци. Кучета, котки и дори екзотични животни са изхвърляни в паркове и пред входовете на сгради от собственици, които бързат за последните евакуационни полети.

Доброволци и спасители съобщават за критична ситуация, пише "Телеграф".

„Открихме дори заек в парк в Шарджа с клетка, купа за вода и торба храна. Хората просто ги пускат и бягат“, споделят активисти.

Още по-зловеща е ситуацията на пътя към границата с Оман, където в пустинята са открити десетки животни, оставени на изпепеляващата жега. Много от тях са с микрочипове, което потвърждава, че до вчера са били обичани членове на нечие семейство.

Общината в Дубай е предприела светкавични мерки, за да предотврати масова смърт на животни. Инсталират се иновативни хранителни станции с изкуствен интелект, които автоматично разпределят храна и вода за бездомните четириноги.

В ОАЕ изоставянето на домашен любимец е тежко престъпление, за което се налагат огромни глоби. Въпреки това, в хаоса на войната, много собственици пренебрегват закона. Приютите призовават: „Не ги оставяйте на сигурна смърт в пустинята! Свържете се с нас, дори и да нямаме място, ще намерим начин!“.

