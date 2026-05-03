Рояк от лодки нападна товарен кораб

Ормузкият проток отново се превърна в гореща точка, след като британските въоръжени сили съобщиха за дръзка атака срещу кораб за насипни товари. Инцидентът, разиграл се край иранския град Сирик, е поредното напомняне за нестабилността в региона, който остава заложник на продължаващия конфликт с Иран. Според Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO), плавателният съд е бил обкръжен и нападнат от множество малки лодки.

Екипажът е извън опасност, но заплахата остава

Добрата новина е, че целият екипаж на борда на неидентифицирания до момента товарен кораб е невредим. Въпреки това нападението предизвика незабавна тревога в международните води, като всички преминаващи съдове бяха предупредени да се движат с изключителна предпазливост. До момента нито една групировка не е поела официално отговорност за акцията, която се случва на фона на изключително деликатна геополитическа обстановка.

Такса за преминаване и иранският контрол

Официален Техеран продължава да поддържа твърда линия по отношение на стратегическия пролив. Иранските власти заявяват, че запазват пълния си контрол над водите и поставят условия за свободно преминаване. Според техните изисквания, кораби, които нямат връзка със САЩ или Израел, могат да преминават безпрепятствено само след заплащане на определена такса – ход, който мнозина анализатори определят като опит за икономически натиск.

Примирие на ръба на бръснача

Инцидентът край Сирик поставя под въпрос устойчивостта на триседмичното примирие, което до момента изглеждаше стабилно. Само ден преди атаката американският президент Доналд Тръмп охлади оптимизма, заявявайки пред медиите, че по-нататъшни военни удари остават възможна опция. Междувременно Иран отправи ултиматум към Вашингтон, призовавайки за окончателно решаване на споровете в рамките на 30 дни и прекратяване на войната, вместо просто удължаване на временното примирие.

Докато дипломатическите совалки продължават, търговският флот остава на първа линия в един конфликт, който заплашва да блокира една от най-важните артерии за световната икономика.

