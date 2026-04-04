Какво се случва? Тежки самолети прекосяват Атлантика

Изглежда, че Белият дом е решил да започне сухопътна операция в Близкия изток. Много политически анализатори свързват решението на Тръмп, което той трудно приемаше, с вчерашните загуби на военновъздушните сили, причинени от „унищожените“ ирански противовъздушни системи.



Американските военни рязко увеличават присъствието си в Персийския залив. Онлайн услугите за проследяване на самолети регистрират голямо движение на тежки транспортни самолети, пресичащи Атлантика и Европа, по пътя към Близкия изток.



Според Flightradar24, няколко военнотранспортни самолета Boeing C-17 Globemaster III на американските ВВС, предназначени за стратегически и тактически превоз на товари и войски, летят по този маршрут.

Регистрират се и полети на специализирани многоцелеви военнотранспортни самолети Boeing KC-135 Stratotanker. Втора вълна от самолети вече е над Европа, насочвайки се към източното Средиземноморие.

Това е най-голямото въздушно прехвърляне на американски военни сили, видяно публично от началото на войната с Иран. Експерти и военни анализатори са съгласни, че това може да е знак за предстоящото начало на сухопътна операция в региона, пише Блиц.



Ден преди това САЩ и Израел разрушиха ключови ирански мостове.

Заслужава да се отбележи и появата на третата ударна група самолетоносачи на ВМС на САЩ, водена от самолетоносача USS George Bush, в зоната на конфликта, както и новината , че самолетоносачът USS Gerald Ford е завършил ремонт в Хърватия.

Иран, от своя страна, приема правилата на играта и също започва да атакува стратегически мостове в региона.



Косвен знак за началото на сухопътна операция е фактът, че Тръмп уволни няколко високопоставени генерали, които се противопоставят на продължаването, камо ли на разширяването, на военните операции в Близкия изток.

Подобна чистка по време на военна кампания, която вече не протича по план, е по-скоро вредна, отколкото полезна.

Само твърденията за победа обаче няма да ви стигнат далеч; необходими са осезаеми резултати, които да бъдат представени на избирателите и съюзниците. Това означава жертване на военни лидери, макар и добри, които се открояват от уж лоялния антураж на президента.

Последната публикация от президента на САЩ:

Помните ли, когато дадох на Иран десет дни (с главни букви) да постигне споразумение или да отвори Ормузкия проток? Времето изтича – след 48 часа ще се разрази истински ад.

Иранците се готвят да посрещнат врага на сушата. Създадени са огромни военни резервни сили, в които вече са записани над шест милиона доброволци. Оператори разчистват подземни ракетни бункери и силози, повредени от американски и израелски бомби, и ги връщат в експлоатация в рамките на часове след ударите.

В същото време, според скорошни данни на американското разузнаване, докладвани на The New York Times, Корпусът на стражите на ислямската революция (IRGC) на Иран все още притежава значителен брой крилати и балистични ракети, както и мобилни пускови установки. По-долу е показана 3D снимка на терена на Иран. Няма да е лесно за американски десант, наистина много трудно.







