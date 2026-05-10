Кошмарът в Чернобил! Тревожни новини

Трети ден светът стои на нокти и си задава въпроса - има ли опасност от радиация, вследствие на адския пожар в Чернобил, подпален от дрон. 400 огнеборци още не могат да овладеят стихията.

Големият горски пожар в северната част на Киевска област е обхванал над 1100 хектара от територията на Чернобилската зона за изключване, предаде Наша Ніва.

Вече трети ден близо 400 души се опитват да овладеят огъня. Заради високите температури и горенето на замърсена дървесина в атмосферата са били освободени радионуклиди.

Ситуацията е под постоянно наблюдение

По данни на Държавната ядрена регулаторна инспекция на Украйна ситуацията се следи непрекъснато.

Проби от въздуха, взети на 8 май, показват наличие на цезий-137 в концентрация до 680 µBq/m³ на разстояние 30-150 метра от огнищата на пожара.

Специалисти от Държавния научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност са направили моделиране на движението на въздушните маси.

Според официалните данни текущата мощност на гама-лъчението остава в рамките на обичайните дългосрочни наблюдения за зоната и не надвишава фоновите стойности за страната.

Възможно е краткосрочно повишение на радиацията

Експерти предупреждават, че при високи температури продуктите от горенето могат да се издигат в горните слоеве на атмосферата и да се разнасят на големи разстояния.

При утаяване чрез дъжд или прах е възможно краткосрочно повишаване на фоновата радиация, но без сериозна заплаха за населението, пише Bulgaria ON AIR.

Огънят продължава да тлее

Пожарът в украинската част на Чернобилската зона за изключване все още не е напълно потушен, въпреки че интензитетът му е значително намалял.

Най-голям риск на 7 и 8 май са имали жителите на районите Хойники, Брагин и Лоев.

По същото време в района са се провеждали масови събития по повод Деня на победата, като е бил усетен дим и видима мъгла във въздуха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com