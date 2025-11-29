Ермак се обиди, отива на фронта

Бившият ръководител на офиса на украинския президент Володимир Зеленски, Андрий Ермак, обяви, че отива на фронтовата линия, няколко часа след като подаде оставката си, съобщават New York Post и УНИАН.

"Отивам на фронта и съм готов за всякакви репресии. Аз съм честен и достоен човек", написа той.

Изданието твърди, че бившият ръководител на офиса се е извинил, ако вече не приема обаждания. Той не уточни кога или как възнамерява да отиде на фронтовата линия на войната с Русия, нито дали ще се присъедини към украинските въоръжени сили.

"Бях опозорен и достойнството ми не беше защитено, въпреки факта, че съм в Киев от 24 февруари 2022 г. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски - отивам на фронта. Служих в Украйна и бях в Киев на 24 февруари 2022 г. Може би ще се видим отново. Слава на Украйна", добави той.

Той каза, че е "възмутен от мръсотията, която е била изсипана върху него и още по-отвратен от липсата на подкрепа от онези, които знаят истината".

Припомняме, че на 28 ноември Андрей Ермак подаде оставка. Президентът Володимир Зеленски обяви това, като подчерта, че иска да избегне "слухове и спекулации" около ситуацията. Той добави, че на фона на външни предизвикателства и война Украйна трябва да поддържа вътрешна стабилност.

Разследването около Йермак дойде след корупционния скандал, разтърсил управлението в Киев.

Стана ясно, че Зеленски разглежда кандидатури за наследник на Ермак и се очаква до дни да стане ясно кой ще заеме мястото му.

