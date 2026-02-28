Убити са висши ирански лидери. Къде е Хаменей

Резиденцията на върховния лидер на Иран, аятолах Хаменей, е претърпяла сериозни щети. Сателитни изображения показват черен облак дим и множество срутвания след ударите на Израел и САЩ, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Междувременно иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че президентът Пезешкиан е жив и е в "добро здраве". Въпреки това ирански източник, близък до властта, твърди, че няколко висши командири от Революционната гвардия и политически фигури са били убити. Ройтерс подчертава, че към момента не може да потвърди тази информация.

Според израелски медии при атаките са убити министърът на отбраната Азиз Насирадзе, ръководителят на съдебната система Голям Хосейн Мохсени-Еджеи и главнокомандващият на иранската армия Амир Хатами.

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, не се е появявал публично през последните дни и - очаквано - не е забелязван от началото на съвместната американско-израелска операция преди близо пет часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com