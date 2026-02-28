Тити Папазов е в Израел. Къде се е скрил

Летището е затворено. Намирам се в апартамента, където живее треньорът на Апоел Тел Авив. Сега съм на -4 , където има сигурност. Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България.

Това каза президентът на баскетболния Левски Тити Папазов, който в момента е блокиран в Израел, цитиран от 24 часа.

Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм, няма повод за притеснение, каза още Папазов.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

