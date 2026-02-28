Първи жертви! Убити са две ключови фигури в Иран

Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са загинали при израелски удари, съобщават източници, цитирани от Ройтерс.

В същото време иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че страната може да е загубила „един или двама командири“, но повечето висши представители на властта са живи и в безопасност.

По-рано днес израелската армия съобщи, че е обстрелвала ключови позиции в Техеран, като сред мишените са били и висши представители на иранското ръководство. Аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан са били отведени на сигурно място и към момента са в безопасност.

Съвместната американско-израелска операция цели да неутрализира заплахи от Иран, като редица източници потвърждават, че атаките са били целенасочени към ключови фигури от военното и политическото ръководство на страната.

