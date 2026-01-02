Свят

Мистерията се заплита! Нови подробности за дъщерята на Томи Лий Джоунс

Няма следи от насилствена смърт, нито данни за самоубийство

Мистерията се заплита! Нови подробности за дъщерята на Томи Лий Джоунс
02 яну 26 | 18:13
1588
Мира Иванова

Мистерията се заплита. Появиха се нови подробности около внезапната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс. Според доклад първоначално се е смятало, че Виктория Джоунс е припаднала в нетрезво състояние, когато е била открита в безсъзнание в хотел Fairmont в Сан Франциско от друг гост в новогодишната нощ.

По информация на „Дейли Мейл“, гостът незабавно е уведомил персонала на хотела, след като е открил 34-годишната жена. Въпреки че служителите на хотела веднага са започнали кардиопулмонална реанимация и са повикали линейка, пристигналите парамедици са констатирали смъртта ѝ на място.

Полицията е пристигнала в хотела в Сан Франциско около 3:14 ч. местно време след подаден сигнал за спешен медицински случай, съобщават от Полицейското управление на Сан Франциско.

Според изданието не са открити следи от насилствена смърт, а на мястото не са намерени принадлежности за употреба на наркотици. Няма и индикации, че смъртта ѝ е резултат от самоубийство.

Все още не е ясно дали Виктория е била гост на хотела, както и как се е озовала на 14-ия етаж. Причината за смъртта ѝ към момента остава неизвестна.

В четвъртък говорител на пожарната служба заяви, че парамедиците първоначално са реагирали на сигнал за спешен медицински случай на адреса на хотела в 2:52 ч. местно време.

79-годишният Томи Лий Джоунс има дъщеря Виктория от втората си съпруга Кимбърли Клъули.

В по-ранните си години Виктория тръгва по стъпките на баща си, като се снима заедно с него във филма „Мъже в черно 2“. Тя участва и в епизод на популярния тийнейджърски сериал „One Tree Hill“, както и във филма „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, режисиран от баща ѝ.

През 2006 г. Томи Лий Джоунс споделя пред „Ню Йоркър“, че Виктория е „добра актриса, има си карта в Гилдията на актьорите, говори безупречен испански... Когато беше бебе, казах на Летисия, нейната бавачка, да ѝ говори на испански“.

Впоследствие Виктория се оттегля от актьорството, но през годините понякога е придружавала баща си на събития и премиери на червения килим.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Холивуд
Още от Свят
Коментирай