Лекар посочи точното време за закуска при отслабване

Пропускането на закуската не винаги е вредно, а в някои случаи може дори да подпомогне метаболизма и контрола на теглото. Така смята генетичният епидемиолог Тим Спектър от King's College London, който предлага различен поглед върху хранителните навици. Според него времето на първото хранене е също толкова важно, колкото и самата храна. Изводите му се основават на наблюдения и научни изследвания.

Кога е най-подходящото време за закуска

Според Спектър закуската не бива да бъде по-рано от 10:30-11:00 часа сутринта.

Той обяснява, че съвременните хора често вечерят късно - около 21:00 часа, което скъсява естествения период на нощно гладуване. За да се възстанови този баланс, е необходимо да се осигури около 14 часа пауза между вечерята и следващото хранене.

Тази пауза подпомага метаболизма и може да доведе до постепенна загуба на тегло от 2 до 5 килограма в рамките на няколко месеца.

Какво показват изследванията

Заключенията на учения се основават и на наблюдения върху племето Хадза, при което случаи на затлъстяване и диабет тип 2 са изключително редки.

При тях първото хранене за деня обикновено е между 10:30 и 11:00 часа, което съвпада със схемата, препоръчвана от Спектър.

„Постенето в продължение на 14 часа на ден е по-лесно постижимо и работи, защото микробите в червата ни следват същия циркаден ритъм като нас“, обяснява той.

Не всеки има нужда от ранна закуска

Спектър предупреждава, че универсалното правило „никога не пропускайте закуска“ не важи за всички.

При някои хора ранното хранене може да доведе до по-голям прием на калории през деня и дори до покачване на теглото.

Затова той препоръчва индивидуален подход, съобразен с навиците и начина на живот.

Какво е добре да включва закуската

Освен времето, важно е и съдържанието на първото хранене.

Експертът съветва да се избират засищащи и богати на хранителни вещества продукти, които осигуряват енергия за по-дълъг период. Подходящи са яйца, извара, кисело мляко, овесени ядки, пълнозърнести храни, ядки, семена, авокадо, както и чисти източници на протеин като пилешко месо, риба или пуйка.

Комбинацията от балансирани храни и правилно време за закуска може да се окаже ключова за по-добър контрол върху апетита и телесното тегло.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com