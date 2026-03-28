Радев отвърна на удара от ПП: По-големи лицемери не съм виждал

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев отвърна на удара, който по-рано днес му нанесе от Пловдив Асен Василев. Съпредседателят на ПП нарече Радев "страхлив лицемер" и му отправи предизвикателство - "да каже ясно, ще подкрепи ли мерките, които ПП предлага за борба с корупцията, или само ще говори".

От Добрич Радев отправи остри критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), обвинявайки ги в тежко политическо лицемерие и съглашателство с модела, който са обещали да съборят.

В отговор на журналистически въпрос бившият президент върна темата към изтеклия през май 2023 година запис от среднощно заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната“, където ГЕРБ и лидерът ѝ Бойко Борисов бяха определени като удобен противник за пред електората.

„Лидерите на ПП-ДБ трябва да решат: промени ли се към добро мафията и все така ли е само техен „маркетингов враг“, както определиха Борисов в прословутия си среднощен разговор“, заяви Румен Радев, цитиран от БТА.

Той подчерта, че разминаването между предизборните заявки и реалните действия на коалицията е безпрецедентно. Според него съдържанието на въпросните записи е осветило реалните намерения на ръководството на формацията.

„Изобщо това, което изтече в записа от този разговор, показа истинската същност на тези хора. По-голямо лицемерие не съм виждал“, категоричен бе Радев.

Той припомни основната платформа, с която ПП-ДБ са спечелили доверието на избирателите, и последвалите им политически ходове в парламента.

Острите реплики идват в разгара на кампанията за осмите поред предсрочни парламентарни избори от 2021 година насам. Румен Радев, който изкара на поста президент на Република България девет години (от 2017 г. до януари 2026 г.), подаде безпрецедентна предсрочна оставка в началото на годината, за да влезе директно в изпълнителната политика.

