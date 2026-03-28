Залп по Радев - първо Борисов, после Асен Василев

Залп по лидера на "Прогресивна България" Румен Радев дадоха един след друг Бойко Борисов и Асен Василев. Формалният повод бе темата за добива на шистов газ в България, която ГЕРБ отвори преди седмица на националното си съвещание. Борисов и Делян Добрев поставиха шистовия газ като основен приоритет на страната, защото според тях това ще ни осигури енергийна независимост е евтин газ.

"Възраждане" светкавично се обяви против. Днес и БСП заяви, че е против сондажи на шистов газ. Снощи във Варна Радев нарече добива на шистов газ престъпление и обвини ПП-ДБ, че мълчат по темата. „Борисов говори открито за добив на шистов газ в Северна България, нашата житница. Сглобкаджиите от ПП-ДБ мълчат, но това е следващото престъпление, което ни готвят. Има само една сила, която ще ги спре, и това сте вие“, обърна се към хората в морската столица Радев.

Изрично казах, че нито аз, нито Радев, нито Костадинов е експерт в добива. Да поканим най-добрите експерти в сферата на добива. Новите технологии при добива са с вода и пясък. И неслучайно САЩ са на първо място, а Русия на трето по добив на газ, отговори днес от Велико Търново Борисов. И допълни: проруските партии на Копринката и Костадинов веднага скочиха да защитават интереса на "Газпром".

"И Костадинов, и Радев казаха, че Борисов "искал в житницата ни - Добруджа, да добива шистов газ". Абсолютна лъжа. Популисти, които си играят със страховете на хората, каза още лидерът на ГЕРБ. И мина в атака.

От министерството на вътрешните работи са привиквали кметове на ГЕРБ и ги предупреждавали да не се занимават с политическа дейност, съобщи Борисов. И възмутено попита: "А викали ли са учредителя на партията на Радев - кметът на Кричим, по същата причина, викали ли са Васил Терзиев и Благомир Коцев. Това са честните им избори с тяхното МВР".

“Партията” на Радев всъщност е “Пътят на Копринката”. Правилно е да говорим за Копринков, който в действителност прави "партията" на Радев, а не самият Радев. За 10 години държавен глава Радев какво ще покаже? Нищо! Копринката какво ще покаже? Нищо! Асен Василев какво ще покаже? Нищо! Като ще се бориш с олигарсите, кажи кои са в Карнобат, в Кричим, във Варна. Разбойниците от приватизцията са дарителите на партията на Копринков, продължи Борисов.

Залп срещу Радев даде и Асен Василев - от Пловдив, където основа местна структура на „Младежи за промяната“. Вчера Румен Радев си е позволил да излъже, че ние ще подкрепяме проучването за шистов газ в Добруджа, което е абсолютна лъжа. Два дни по-рано пред БНР казах, че това няма да се случи. България трябва да проучва за газ в Черно море. Но това не е изолиран случай на лъжа от Радев, за съжаление. И сега ще ви покажа как изглежда един страхлив лицемер“, каза Василев и изреди поредица от действия и бездействия на Радев през годините по важни тези като военната помощ за Украйна, газопровода "Турски поток", членството в еврозоната и т.н..

Василев отправи силно предизвикателство към Румен Радев да каже ясно, ще подкрепи ли мерките, които ПП предлага за борба с корупцията, или само ще говори. „Господин Радев, тук става въпрос за съдбата на България. Съдбата на България се решава с действия, не с общи фрази", каза Василев.

Виждаме набор от агенти на Държавна сигурност в листите на Радев. Както знаете, „Продължаваме Промяната“ не допуска такива хора в партията и в листите си от самото си основаване, каза Василев.

Накрая Асен Василев разказа на младежите от ПП какво е заключил ChatGPT, след като го е запитал какво представлява това като политическо поведение след изброените постъпки на Радев. Отговорът на изкуствения интелект е: Това поведение прилича на политическо двуличие, опортюнизъм и патриотична риторика за прикритие.

