Парламентът тръгна към удар по „вечния“ ВСС

Временната парламентарна комисия по правни въпроси прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) и начина за избор на неговите членове. Проектите са внесени от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Законопроектът на ПБ беше подкрепен единодушно с 23 гласа „за“, а предложенията на ПП и ДБ получиха 21 гласа „за“ срещу два „против“ от Хамид Хамид и Калин Стоянов от ДПС.

Дебатите в комисията продължиха няколко часа и преминаха през спорове за кадровите решения във ВСС, избора на членове на съвета и ролята на регулаторите в съдебната система.

Промените, предложени от ПБ

От „Прогресивна България“ предлагат ВСС с изтекъл мандат преди повече от година да няма право да извършва кадрови назначения и да взима трайни решения, освен при крайна необходимост.

Управляващите предлагат още хора, които през последните седем години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд или главен прокурор, да не могат да бъдат избирани за членове на ВСС.

В законопроекта е записано още министърът на правосъдието да има право да оспорва актове и решения на ВСС, като така да се спира тяхното изпълнение.

ПБ предлага и изборът на членове на ВСС в окръжните съдилища да се извършва с хартиени бюлетини.

По време на дебатите Елена Нонева от ПБ заяви, че и трите законопроекта трябва да получат подкрепа на първо четене.

Председателят на комисията Янка Тянкова от ПБ (на снимката горе) призова политическите сблъсъци да останат извън работата на комисията.

„Надявам се политическото говорене да не се пренесе в комисията и да отстъпи на високите нравствени и морални качества на всеки един от нейните членове“, каза тя в началото на заседанието.

След края му Тянкова коментира пред медиите, че дебатите са преминали „изключително конструктивно и положително“.

„Ще се постараем изключително бързо, но разумно, да вземем предвид направените предложения и между първо и второ четене те да придобият добър вид за дискусии. Това е много екстремна ситуация“, заяви още тя.

По време на дискусията представители на различни организации и депутати коментираха, че текстът за „крайна необходимост“ може допълнително да бъде прецизиран между първо и второ четене, за да няма различни тълкувания.

Какво предлагат ПП и ДБ

Предложенията на „Продължаваме промяната“ са насочени основно към начина на избор и критериите за членове на ВСС.

От ПП настояват кандидатите да бъдат с „доказани нравствени качества“, а не с „предполагаеми“, както е записано в момента.

Проектът предвижда още един от членовете на Съдийската колегия към ВСС да бъде избиран от Съюза на юристите, а друг - от Общото събрание на Висшия адвокатски съвет.

Предлага се още един член на Прокурорската колегия да бъде избиран от Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а друг - от Българската академия на науките.

От „Демократична България“ предлагат членовете на ВСС, избирани от парламента, да бъдат номинирани не само от народни представители, но и от Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища, класирани в топ 3 по рейтинговата система на Министерството на образованието и науката.

Надежда Йорданова от ДБ коментира, че някои текстове трябва още да бъдат обсъдени между първо и второ четене, особено тези за правилата за избор на членове на ВСС и Инспектората към ВСС.

Стою Стоев от ПП защити идеята гласуването в окръжните съдилища да бъде с хартиени бюлетини, тъй като системата за електронно гласуване не е сертифицирана от години.

Според него би било удачно да се използват машините за гласуване по Изборния кодекс.

Реакции от институциите и съдебната система

По време на заседанието стана известно, че са постъпили становища от председателя на ВКС и от Сдружение „Обединение на свободните адвокати“, които подкрепят и трите законопроекта.

Любомир Талев от Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието заяви, че подкрепя всички предложения, като според него проектът на ПБ предлага балансиран подход по темата за ВСС с изтекъл мандат.

Заместник-председателят на ВКС Мими Фурнаджиева посочи, че председателят на съда Галина Захарова подкрепя необходимостта от оценка на професионалните и нравствените качества на кандидатите и промяна в начина на избора им.

Изпълняващият функциите председател на ВАС Любомир Гайдов също изрази подкрепа за трите законопроекта.

Рая Назарян от ГЕРБ-СДС заяви, че голяма част от текстовете трябва допълнително да бъдат прецизирани и предложи да бъде създадена работна група с участие на всички компетентни институции.

Петър Петров от „Възраждане“ също коментира, че условията за избор на членове на ВСС имат нужда от допълнително изчистване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com