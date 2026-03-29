Истината за кафето - кога помага и кога вреди на психиката

Интересът към връзката между храненето и психичното здраве расте, а кафето се оказва една от най-обсъжданите напитки в това отношение. Докато някои изследвания в миналото дават противоречиви резултати, нови данни сочат по-ясна тенденция - умерената консумация може да има положителен ефект върху психиката, съобщава Medical News Today.

Какво показва голямото изследване

Резултатите от мащабно проучване, публикувано в Journal of Affective Disorders, показват, че хората, които пият кафе в умерени количества - около 2-3 чаши дневно - са по-малко склонни да развият тревожност и депресия.

Учените от университета Фудан са анализирали данни на 461 586 души от британската биобанка. Участниците не са имали психични разстройства в началото и са били проследявани средно 13,4 години, което дава сериозна тежест на изводите.

J-образната връзка - ключът към ефекта

Анализът разкрива т.нар. J-образна зависимост между консумацията на кафе и психичното здраве. Това означава, че умереното пиене носи най-голяма полза, докато както липсата на кафе, така и прекомерната му употреба са свързани с по-висок риск.

Според данните именно 2-3 чаши дневно са свързани с най-ниска вероятност от развитие на разстройства, свързани с настроението и стреса.

Кога кафето започва да вреди

Изследването показва, че прекомерната консумация може да обърне ефекта. При прием от пет или повече чаши дневно рискът от психични проблеми се увеличава.

Причината е, че стимулиращото действие на кофеина започва да работи срещу организма. То може да доведе до напрежение, тревожност и сериозни нарушения на съня.

Психиатърът Том Макларън обяснява, че когато се прекали, „същият стимулиращ ефект, който първоначално изглежда полезен, може да увеличи тревожността и да влоши съня, което се отразява на психичното здраве“.

Как кафето влияе на мозъка

Макар изследването да не проследява директно мозъчните процеси, учените предполагат, че ключова роля играят биоактивните съединения в кафето.

Те имат антиоксидантни, противовъзпалителни и невропротективни свойства и могат да влияят върху невронните вериги, които регулират настроението.

Според Макларън умерената консумация на кофеин въздейства върху мозъчни химикали като допамина - вещество, което е тясно свързано с мотивацията и емоционалния баланс.

Видът кафе и генетиката - има ли значение

Интересното е, че положителната връзка се наблюдава при всички видове кафе - смляно, разтворимо и дори безкофеиново. Това подсказва, че ефектът не се дължи само на кофеина, а и на други съставки.

Изследователите са анализирали и генетичните различия в усвояването на кофеина, но не са открили значително влияние върху резултатите. Това означава, че умерената консумация може да бъде полезна за широк кръг от хора.

В крайна сметка изводът е ясен - кафето може да бъде съюзник на психичното здраве, но само когато се консумира с мярка.

