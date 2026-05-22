Разкриха изненадваща полза от динята за здравето

Динята отдавна е символ на лятото, но нови изследвания показват, че тя може да бъде много повече от освежаващо лакомство в горещините. Според данни, цитирани от ScienceDaily, хората, които редовно консумират диня, обикновено имат по-качествена диета и приемат повече важни хранителни вещества.

Проучване, публикувано в списание Nutrients, свързва плода с потенциални ползи за сърдечно-съдовото и метаболитното здраве. Причината е в комбинацията от високо съдържание на вода, малко калории, антиоксиданти и естествени съединения, които подпомагат нормалната функция на кръвоносните съдове.

Динята и по-добрата диета

Едно от проучванията преглежда данни от Националното проучване за здравето и храненето в САЩ, за да сравни хранителните навици на хората, които ядат диня, с тези на хората, които не я консумират. Резултатите показват, че както децата, така и възрастните, включващи диня в менюто си, имат по-високо качество на хранене като цяло.

Потребителите на диня приемат повече диетични фибри, магнезий, калий, витамин C, витамин A, ликопен и други каротеноиди. В същото време те консумират по-малко добавена захар и наситени мазнини.

Тази разлика е важна, защото много хора трудно достигат препоръчителния дневен прием на плодове. Диетичните насоки за американци препоръчват между 350 и 600 грама плодове дневно, но повечето възрастни и деца приемат едва около половината от това количество.

Защо сърцето може да спечели от динята

Отделно клинично проучване в Държавния университет на Луизиана изследва дали сокът от диня може да подпомага функцията на кръвоносните съдове в периоди на повишена кръвна захар. В рандомизираното, двойносляпо, плацебо-контролирано, кръстосано изследване участват 18 здрави млади хора, които пият сок от диня всеки ден в продължение на две седмици.

Учените се фокусират върху две естествени съединения в динята - L-цитрулин и L-аргинин. Те участват в производството на азотен оксид, който помага на кръвоносните съдове да се отпускат и разширяват. Това е ключов процес за нормалното кръвообращение и за сърдечно-съдовата функция.

Проучването открива данни, че добавянето на сок от диня към хранителния режим може да подпомогне съдовата функция при хипергликемия и да повлияе вариабилността на сърдечната честота. Учените обаче подчертават, че извадката е малка и са нужни допълнителни изследвания.

„Признаваме, че макар размерът на извадката да е малък (18 здрави млади мъже и жени) и да са необходими повече изследвания, това проучване допълва съществуващия набор от доказателства в подкрепа на редовната консумация на диня за сърдечно-съдово и метаболитно здраве. В допълнение към L-цитрулин и L-аргинин, динята е богат източник на антиоксиданти, витамин C и ликопен - всички от които могат да помогнат за намаляване на оксидативния стрес и да играят роля в превенцията на сърдечни заболявания“, обяснява д-р Джак Лосо, професор в Училището по хранене и хранителни науки в Държавния университет на Луизиана.

Ликопен, L-цитрулин и интересът на учените

Последващи прегледи и метаанализи продължават да изследват ролята на динята за съдовото и метаболитното здраве. Изследователите съобщават, че консумацията на диня и добавки с L-цитрулин може да подобри маркери, свързани с еластичността на кръвоносните съдове и кръвообращението, включително скоростта на пулсовата вълна и ендотелната функция.

Интересът към динята е особено силен, защото тя е един от най-богатите естествени хранителни източници на L-цитрулин. Това съединение се разглежда като възможен помощник в производството на азотен оксид, здравословния кръвоток и сърдечно-съдовата функция.

Плодът е богат и на ликопен - мощен антиоксидант, свързан с намаляване на оксидативния стрес и с потенциални ползи за сърцето. Червените сортове диня обикновено съдържат особено високи нива на ликопен.

Лятна храна с малко калории и много вода

Въпреки научния интерес динята остава преди всичко лесен за консумация, нискокалоричен и богат на хранителни вещества плод. Порция от 300 грама съдържа само 80 калории, но осигурява 25% от дневната доза витамин C и 8% от дневната доза витамин B6.

Около 92% от динята е вода, което я прави естествен избор в горещо време, след тренировка или при нужда от бърза хидратация. Тя може да се сервира самостоятелно, да се добавя към смутита, салати или летни ястия, като едновременно носи свежест, витамини и антиоксиданти.

Научните данни все още не превръщат динята в „лек“, но показват, че редовната ѝ консумация може да бъде част от по-здравословен хранителен режим. Именно в това е голямото ѝ предимство - тя не изисква сложни промени в менюто, а предлага лесен начин човек да приеме повече плодове, повече вода и повече полезни съединения.

