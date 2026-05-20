Лекари от УМБАЛ „Пълмед“ отстраниха 13-килограмов тумор на яйчника на 18-годишно момиче

20 май 26 | 9:00
Елка Василева

Екип от акушер-гинеколози, анестезиолози и операционни специалисти в УМБАЛ „Пълмед“ – Пловдив извърши успешна високоспециализирана операция за отстраняване на 13-килограмов тумор на яйчника на 18-годишна пациентка.

Младото момиче постъпва по спешност в лечебното заведение с болки в корема. Пациентката е прегледана от дежурната д-р Шентова, която установява голяма формация в коремната област. След консултация с гастроентеролог и извършване на необходимите изследвания става ясно, че се касае за обемна туморна формация, налагаща спешна оперативна намеса.

По данни на лекарите момичето никога не е посещавало гинекологичен преглед, тъй като е смятало, че като девойка без полов живот това не е необходимо. В последния месец обаче коремът ѝ започнал видимо да се подува, а болките постепенно се засилили.

Операцията е извършена успешно от екип в състав д-р Горан Радински и д-р Михаела Господинова, с участието на операционната акушерка Валентина Александрова, на анестезиолога д-р Петя Пилафова и анестезиологичната сестра Даниела Топалова. Благодарение на бързата диагностика, добрата координация и екипната работа интервенцията преминава успешно, а младата пациентка се възстановява под лекарско наблюдение.

Специалистите от УМБАЛ „Пълмед“ подчертават, че този случай е важно напомняне към младите жени и техните родители – профилактичните гинекологични прегледи не бива да се отлагат. Липсата на оплаквания не означава липса на проблем, а ехографският преглед и консултацията със специалист могат да открият сериозни състояния още в ранен етап. Те припомнят, че някои гинекологични заболявания протичат често без ясни симптоми и без болка до напреднал стадий.

„Грижата за женското здраве трябва да започва още в ранна възраст. Профилактиката може да предотврати тежки усложнения и в много случаи спасява живот“, категорични са медиците.

