Десет минерала държат ключа към технологиите на бъдещето
От центровете за данни до ракетите и роботите - една прекъсната доставка може да блокира индустрии за милиарди
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От центровете за данни до ракетите и роботите - една прекъсната доставка може да блокира индустрии за милиарди
Популярен е като спанаково цвекло
Трябва сам да си го изкопаеш
Калий, магнезий, фибри, нитрати и омега-3 мастни киселини стоят зад ефекта на полезното меню
Зоната Кларион-Клипъртън обещава метали за енергийния преход, но учените предупреждават за екосистема, която едва започваме да разбираме
Този сочен плод е уникален естествен източник на аминокиселини
Това е загуба на пари, тъй като те няма да осигурят никакви ползи за здравето
Необходимо му е за секторите отбрана, енергетиката и технологии
Всичко е въпрос на правилно хранене
Освен това той е поискал от министъра на вътрешните работи Дъг Бъргам да вземе същите мерки за териториалните води
Украйна и САЩ са подписали меморандум за минералите
Министерството на външните работи на Украйна не отговори за коментар
Тя е богата на редица полезни изкопаеми, включително кобалт, литий и уран
Стpaнaтa paзпoлaгa c нaй-гoлeмитe зaпacи oт литий нa ĸoнтинeнтa,
Той отказа да се ангажира с гаранции за сигурността на Киев
Сред отстъпките е готовността на Украйна да се откаже от част от територията, окупирана от Русия
Относно договора за редките минерали
До какво споразумение се стигна
д-р Катя Паскова: Хидратацията подобрява притока на кръв към кожата
През пролетта настъпват промени в организма ни и той се нуждае от множество витамини и минерали