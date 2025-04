Край! Украйна и САЩ се разбраха за минералите

Украйна и Съединените американски щати са постигнаха консенсус за условията на споразумение за редкоземните метали, съобщава Financial Times.



Изданието твърди, че според украински официални лица Киев е готов да подпише споразумение за съвместно разработване на своите минерални ресурси, включително нефт и газ. Длъжностни лица твърдят, че са договорили много по-благоприятни условия за Украйна и представят споразумението като начин за разширяване на отношенията със Съединените щати и за укрепване на перспективите след три години война.



"Споразумението за минералите е само част от картината. Многократно сме чували от администрацията на САЩ, че това е част от цялостната картина“, коментира Олга Стефанишина, вицепремиер на Украйна за европейската и евроатлантическата интеграция, пред Financial Times във вторник, 25 февруари.



Окончателният вариант на споразумението от 24 февруари, до който Financial Times има достъп, предвижда създаването на фонд, към който Украйна ще разпредели 50 процента от приходите от "бъдещата монетизация“ на държавните минерални ресурси, включително нефт и газ, и свързаната с тях логистика. Фондът ще инвестира в проекти в Украйна.



Той не включва минерални ресурси, които вече отиват в държавната хазна на Украйна, тоест няма да покрива дейностите на Нафтогаз и Укрнафта, най-големите украински производители на газ и петрол.



Това, което прави впечатление е, че споразумението не включва никакви препратки към гаранциите за сигурност от страна на САЩ, за които Киев първоначално настояваше в замяна на съгласието си за сделката. Освен това важни въпроси като размера на дела на САЩ във фонда и условията на транзакциите за "съвместна собственост“ трябва да бъдат уредени в последващи споразумения, пише FT.



Украински източници заявиха, че споразумението е одобрено от министрите на правосъдието, икономиката и външните работи. Те също така са съобщили, че през следващите седмици президентът Володимир Зеленски ще пътува до Белия дом за церемония по подписване с президента на САЩ Доналд Тръмп.



"Това ще бъде възможност за президента да обсъди голямата картина. И след това можем да мислим за по-нататъшни стъпки", заяви едно от официалните лица.



САЩ предложиха на Украйна споразумение за редкоземните метали, което предвиждаше създаването на фонд от 500 милиарда долара, където Вашингтон ще получи икономически и управленски права. Според Доналд Тръмп това е начин Украйна да се "отплати“ за американската помощ. Володимир Зеленски отбеляза, че сумата на подкрепата възлиза на 100 милиарда долара и не може да се счита за дълг.



От медията припомнят, че по-рано САЩ заявиха, че Украйна и САЩ е трябвало да подпишат споразумение за недрата миналата седмица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com