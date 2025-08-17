Диана Дамянова съсипа Радев! Видя най-коварния му план

Продажбата на собствеността е била винаги тяхно право. Те и сега продават, винаги са продавали. Този път държавата реши да се освободи от държавната собственост по максимално прозрачен ред. Това коментира пред бТВ пиар експертът Диана Дамянова по повод развихрилите се спорове около обявените за продажба около 4000 държавни имота.

„Това е първата дясна мярка, извършена след Иван Костов.

От Костов насам в България всички правителства извършват леви мерки“, посочи тя.

Според нея страната страда от един стремеж към държавен капитализъм. „Дори тези, които избрахме с цел да бъдат десни „Продължаваме промяната“, се отдадоха напълно“, изтъкна тя.

„В България има две структури, отдадени на тотален популизъм. Едната е президентската структура,

която вече трудно можеш и да възпроизведеш. И другата е ПП, която нямало да разреши да се разпродаде България“, заяви Дамянова, която е бивш пиар на ПП.

По думите й няма място за истерия по въпроса с държавните имоти.

Тя коментира хрумването на президента Радев да обвърже темата за продажбата на държавните имоти с влизането в еврозоната: „Този ход беше най-естественият ход от президента, който се стреми да доведе страната до избори.

При него да се проведат избори в следващата една година е въпрос на политическо оцеляване.

Той счита себе си за политически субект – и най-вероятно е. Ако има (избори – бел. ред.), той вече има възможност отново да слезе на терен.

Второ, той много пъти направи едни псевдополитически партии, зад които стои“.

„Получава се колизия. От една страна Борисов, подкрепен от своите партньори, заявява желание за 4-годишен мандат.

Това изпраща Радев в небитието

След 3 години и половина целият ореол на „Дондуков“ 2 ще бъде 0“, поясни Дамянова.

Според нея Радев не смята да слезе достойно от политическата сцена: „Той смята да слезе посредством една непрекъсната кампания, в която няма никакво изречение. Стреми се да слезе преждевременно, ако успее да организира избори. Сега с цялата тази маса партии, които смята да яхне, иска избори.“

„От друга страна другите много добре си дават сметка, че едни преждевременни избори ще свалят Радев на сцената и те не искат избори и смятат да управляват. И в цялата тази какафония се появяват всички тези неща“, посочи тя.

„Държавата е толкова лош стопанин, че тя не може да направи и списък на имотите, които ще продава“, допълни експертът.

По думите й,

държавата непрекъснато разпилява.

"Идеологически в страната по-голяма част от партиите са много в ляво. Като започнем с Пеевски, който е център-ляво, център, защото периодично участва във взимането на някакви по-разумни решения, както например решението за оправянето на държавната собственост, за слагането й на пазара", посочи Дамянова.

Политологът Любомир Стефанов заяви от своя страна, че въпросът с ветото на президента върху закона, позволяващ продажбата на държавни имоти, не вълнува почти никого в страната.

"Българите не са разбрали, че има вето, нито ги интересува за какво е.

Президентът, който изпълнява длъжността в момента, направи президентската институция розов балон. Нищо не се случва там по същество", отбеляза той.

"Румен Радев не може да обясни членоразделно защо това е важно за нас, българите, тук и сега и какви са последствията от правенето или неправенето му", допълни политологът.

